Formula 1 – Hamilton da applausi nel post gara a Singapore | il gesto nei confronti di

Formula 1 – La verità di Bottas : “vi spiego perchè ho lasciato passare Hamilton. La prossima volta però…” : Valtteri Bottas sottolinea gli errori della Mercedes a Singapore e spiega perchè ha lasciato la posizione ad Hamilton durante la gara La gara della Mercedes a Singapore non è andata secondo i piani. Le ‘Frecce d’Argento’ sembravano favorite alla vigilia, complice la natura della pista non proprio consona alla Ferrari, ma la gara odierna ha dato un responso compeltamente ribaltato: Ferrari entrambe sul podio, con Vettel e ...

Formula 1 – Verstappen applaude la strategia della Red Bull : “scelta del team perfetta - abbiamo superato Hamilton” : Max Verstappen si complimenta con il team Red Bull per la strategia utilizzata in gara: le scelte giuste hanno permesso all’olandese di mettersi davanti a Lewis Hamilton Subito dietro la doppietta Ferrari, inaspettata alla vigilia del weekend di Singapore, si piazza Max Verstappen che estromette dal podio Lewis Hamilton, favorito della vigilia. Il pilota della Red Bull, ai microfoni di Motorsport, si complimenta con il team per la ...

Formula 1 - Hamilton furioso a Singapore : “potevamo vincere facilmente - la Ferrari è più affamata di noi” : Il pilota britannico è rimasto giù dal podio in una gara favorevole alla Mercedes, un campanello d’allarme che non ha voluto ignorare E’ un Lewis Hamilton furioso quello che lascia il circuito di Marina Bay dopo il Gran Premio di Singapore, il britannico infatti mastica amaro per aver chiuso al quarto posto una gara a lui favorevole. Interrogato sui motivi che lo hanno lasciato giù dal podio, il pilota della Mercedes si è ...

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...

Formula 1 – Hamilton impressionato da Leclerc a Singapore - siparietto in conferenza : “Gesù!” [VIDEO] : Lewis Hamilton non nasconde il suo stupore: il singolare modo di congratularsi con Leclerc dopo la terza pole consecutiva E’ Charles Leclerc il poleman delGp di Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha sorpreso tutti, ieri pomeriggio, prendendosi la prima posizione in griglia di partenza sul circuito di Marina Bay. Tra coloro che sono sicuramente rimasti senza parole, perchp nn si aspettavano una tale competività della ...

Formula 1 – Cambio di regole dal 2020? Hamilton e Vettel durissimi : “una stronzata completa” : Hamilton e Vettel non nascondono il loro disappunto riguardo l’ipotesi di inserire la Qualifying Race a griglia invertita dal 2020 Manca poco ormai per il Gp di Singapore: grande festa rossa ieri pomeriggio, con la terza pole position consecutiva di Charles Leclerc, che ha lasciato senza parole Lewis Hamilton, secondo davanti a Vettel. A margine delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti sono stati interrogati su quella che ...

Formula 1 – Lewis Hamilton promette battaglia : “sorpreso dalla Ferrari - domani sarò aggressivo con loro” : Lewis Hamilton chiude le qualifiche di Singapore alle spalle di Leclerc e davanti a Vettel: il pilota Mercedes promette battaglia alle due Ferrari in vista della gara di domani Sembrava destinato alla pole position, ma si è dovuto accontentare del secondo posto. Lewis Hamilton si è visto sfilare la prima posizione in griglia a Singapore da uno strepitoso Charles Leclerc, finendo secondo davanti all’altra Ferrari, quella di Sebastian ...

Formula 1 – Terza pole consecutiva per Leclerc - Hamilton insegue : la griglia di partenza del Gp di Singapore : Charles Leclerc guadagna la pole position sul circuito di Marina Bay davanti ad Hamilton e Vettel: la griglia di partenza del Gp di Singapore Ancora una volta Charles Leclerc! Come a Spa e Monza, il giovane pilota monegasco chiude le qualifiche del Gp di Singapore in pole position. Alle sue spalle Lewis Hamilton, grande favorito della vigilia e Sebastian Vettel, primo finchè l’ultimo giro di Leclerc ed Hamilton lo hanno fatto ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton spiazzato dalle Ferrari e Vettel ottimista : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gpdi Singapore : Charles Leclerc si prende la terza qualifica consecutiva: le parole dei primi tre classificati delle qualifiche del Gp di Singapore Charles Leclerc da favola a Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha conquistato oggi la sua terza pole position consecutiva, la quinta stagionale, piazzandosi davanti a tutti nelle qualifiche del nuovo appuntamento stagionale. Leclerc, che ha fermato il cronometro sull’1.36.217, si è lasciato ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...

Formula 1 - Bottas prepara la trappola ad Hamilton : “sto studiando come batterlo - guardo tanti video” : Il finlandese non ha nessuna intenzione di stare eternamente alle spalle di Hamilton, per questo studia a fondo come batterlo Valtteri Bottas studia come battere Lewis Hamilton, il pilota finlandese vuole risalire la china e mettere pressione al proprio compagno di squadra, fino a questo momento rimasto stabilmente davanti nella classifica piloti. Photo4/LaPresse Il driver di Nastola non sta lasciando nulla al caso, come ammesso da lui ...

Formula 1 - Hamilton spaventa i rivali : “non mi sentivo così a mio agio da tempo - la Red Bull però è vicina” : Il pilota inglese ha dominato la prima giornata di libere a Singapore, impressionando sia nel time-attack che nel passo gara La Mercedes ha già scoperto le carte a Singapore, impressionando con Lewis Hamilton sia sul passo gara che nel time-attack. L’inglese ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere, spaventando i rivali per solidità e aggressività. photo4/Lapresse Sensazioni positive per il campione del mondo al ...

Formula 1 – Hamilton imprendibile a Singapore! Verstappen davanti a Vettel : Leclerc lontano ma… [TEMPI] : Lewis Hamilton firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore: alla sue spalle Verstappen e Vettel. Sesto Leclerc, veloce nel long run La prima giornata di prove libere del Gp di Singapore si conclude, come di consueto, con la seconda sessione nella quale i piloti hanno affinato il proprio feeling con il circuito asiatico. Lewis Hamilton si è dimostrato subito velocissimo, prendendosi il miglior tempo ...

Formula 1 – A tutto Lewis - Hamilton sincero in conferenza a Singapore : “Monza? Guardo avanti” : Lewis Hamilton pronto per il nuovo appuntamento della stagione: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa del Gp di Singapore Riflettori puntati sui piloti della Formula 1, a Singapore: i campioni delle quattro ruote hanno risposto oggi alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì che apre le danze del nuovo weekend di gara. A rispondere alle domande della stampa, oggi, c’è stato anche Lewis ...