Delitto di Elisa | confessione dell' omicida a Quarto Grado | ' Ricordo le mie mani su di lei'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) "Guardandomi in faccia, ha detto che forse non c'era poi bisogno di vederci così spesso: io, per un attimo, ho visto tutto buio, dopo aver avvertito una fitta all'altezza del cuore". Sono alcune tra le parole più significative e impressionanti pronunciate durante l'interrogatorio in carcere da Massimo Sebastiani, il tornitore di 45 anni reo confesso'omicidio diPomarelli, lo scorso 25 agosto a Campogrande di Carpaneto, in provincia di Piacenza. Da quel 'buio', sarebbe scaturito l'impeto'uomo ossessionato da 'Taty', vezzeggiativo con cui chiamava l'amica di 17 anni più giovane di lui che considerava la sua fidanzata. La prima puntata'undicesima edizione del programma, che ha preso il via lo scorso venerdì 20 settembre in prima serata su Rete 4, si è occupata del caso trasmettendo l'inedita registrazione vocale'interrogatorio del reo ...

