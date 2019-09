Consigli per intagliare la zucca di Halloween

Fonte : dilei

(Di lunedì 23 settembre 2019) L’avete sempre vista nei film horror e come decorazione tipica della festa di: la miticapronta ad accogliere adulti e bambini nell’atmosfera tenebrosa della ricorrenza che tutti conoscono. Quante volte l’avreste voluta con voi per i vostri figli, per spaventare i vicini o per personalizzare al meglio questa festività? Ebbene, la preparazione di unadiè meno difficile e complicata del previsto. Ecco come fare unadidegna di un set cinematografico! Perché le zucche per? Laintagliata è il simbolo per eccellenza della festa di. Prende il nome di Jack o’ Lantern perché deriva da una leggenda irlandese che narra la storia di Stingy Jack, un vecchio dedito all’alcol, riuscito nell’impresa di aggirare il diavolo la notte di, ma al momento della sua morte fu respinto dal Paradiso a causa della sua vita ...

