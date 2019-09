Come funziona la tassa su merendine e bibite nel mondo

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) (Foto: Bloomberg/Getty Images) Nelle prossime settimane il governo italiana dovrà discutere la manovra finanziaria per il prossimo anno, esempre spunta il problema di dove trovare le risorse. Tra le ipotesi avanzate, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare di una possibilesullee sulle bevande zuccherate,riporta Ansa. Si tratterebbe di un sovrapprezzo sue prodotti dolciari per disincentivarne l’abuso e salvaguardare la salute. Da parte delle associazioni di settore è arrivato subito un secco no. Asso, per esempio, respinge la proposta indicando che sarebbe “dannosa” per le imprese italiane e produrrebbe una riduzione delle vendite del 30%, oltre ridurre i consumi finali per l’11% del valore. La cosiddetta sugar tax esiste già in alcuni Paesi e riguarda nella maggior parte dei casi. A livello di principio, si regge su ...

