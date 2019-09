Barcellona | Xavi si candida | “pronto ad allenare Messi e compagni”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Non so per quanto tempo continuerò adin Qatar. Dipenderà dai risultati. Qui sono molto bravo e sto migliorando. Sono in un campionato non di altissimo livello ma posso provare diverse cose. D’altra parte, mi piace il paese e la mia famiglia sta bene. Ho un anno di contratto come tecnico e poi come ambasciatore fino al 2022 per i Mondiali. Io al? Mi fa piacere, vuol dire che le persone vedono in me delle capacità e vedono che sarei all’altezza della panchina del. Però mi sento anche sotto esame. È difficile trovare il momento giusto”. Sono le dichiarazioni diHernández, ex centrocampista dele attuale allenatore dell’Al Sadd. “giocatori con cui hai giocato come, Busquets….? Non ci sarebbero problemi. So già cosa come si allenano, conosco le loro capacità… Spero possa ...

