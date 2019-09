Astronomia | l’uomo incontra la Via Lattea sull’altopiano di Chajnantor FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Questadella settimana di ESO mostra il cuore bombato della Viamentre sovrasta l’altopiano di. Situato nel deserto di Atacama in Cile, questo altopiano è uno dei luoghi più alti e secchi della Terra. Questa combinazione si traduce in condizioni ideali per osservare la radiazione millimetrica e submillimetrica dallo spazio, che di solito è fortemente assorbita dall’atmosfera terrestre. Non sorprende quindi che l’altopiano disia la sede dello spettacolare ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), un osservatorio all’avanguardia che studia la luce proveniente da alcuni degli oggetti più freddi dell’universo. Sopra le intricate nuvole di polvere e il bagliore frenetico di miliardi di stelle, Marte, Saturno e la stella Antares formano un triangolo distinto nel cielo. L’oggetto verde sfocato a sinistra della, ...