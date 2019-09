Sassuolo-Spal 3-0 | le pagelle di CalcioWeb | attacco neroverde devastante FOTO

Questo Sassuolo è uno spettacolo - all’ora di pranzo i neroverdi si ‘mangiano’ la Spal [FOTO] : Fermi tutti, non ce n’è per nessuno, Questo Sassuolo in casa è devastante. spettacolo al Mapei Stadium, i neroverdi battono nettamente la Spal nell’anticipo delle 12.30 della quarta giornata di Serie A. Mattatore Caputo, autore di una doppietta, l’altra rete è di Duncan. L’inizio è molto equilibrato, ma la gara si sblocca a ridosso della mezz’ora, un minuto prima che D’Alessandro lasci il campo per un ...

Sassuolo-Spal - gli highlights del match – VIDEO : Sassuolo-Spal, gli highlights del match – VIDEO highlights Sassuolo Spal| Ecco la 4a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Sassuolo e SPAL in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Sassuolo – Spal L'articolo Sassuolo-Spal, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Probabili formazioni 4^ giornata Serie A : Sassuolo-SPAL - Defrel e Traore dal 1'. Bologna-Roma - c’è Zaniolo : Probabili formazioni 4 giornata– Tutto pronto per il calcio d’inizio della 4^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Cagliari e Genoa, match in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45. Padroni di casa reduci dall’ottimo successo contro il Parma, ospiti pronti a riscattare la sconfitta beffa rimediata nell’ultimo match contro l’Atalanta. 4^ […] L'articolo Probabili formazioni 4^ giornata Serie ...

Formazioni ufficiali Sassuolo Spal : poche sorprese negli schieramenti : Formazioni ufficiali Sassuolo-Spal – Tutto pronto per il primo anticipo di questa domenica relativo alla quarta giornata di Serie A. L’antipasto del massimo campionato italiano offre in questo turno la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Spal, con inizio alle ore 12.30. Il cammino delle due squadra è quasi uguale: tre punti per entrambe, i padroni di casa hanno perso la prima e la terza vincendo in casa la seconda contro la ...

Sassuolo-SPAL oggi in tv - orario d’inizio e dove vederla. Le probabili formazioni : Quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2019, che vivrà sfide importanti già quest’oggi, a partire dalle ore 12.30, quando il Sassuolo di Domenico Berardi scenderà in campo contro la SPAL, per una sfida che assegnerà punti importanti nella zona medio-bassa della classifica. La partita si svolgerà quest’oggi, a partire dalle ore 12.30, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, ...

Sassuolo-Spal - Semplici avvisa i suoi : “Avversario che vale la Lazio” : La Spal affronta la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. “Ci aspetta un avversario che ha poco da invidiare alla Lazio – ha affermato Semplici alla vigilia della trasferta – arriviamo a questo confronto con il morale alto per il successo contro la squadra di Inzaghi. Non solo per i tre punti conquistati, anche per il tipo di prestazione offerta. Elementi che ci garantiscono sicurezza e spregiudicatezza diverse, ...

Sassuolo-Spal - De Zerbi vuole il riscatto : “Non dobbiamo essere condizionati dalla sconfitta con la Roma” : “Non dobbiamo essere condizionati nel gioco e nella voglia di proporre, abbiamo vissuto una settimana brutta dove c’è un po’ di rabbia. Di pensieri sulla sconfitta te li sei fatti. Quando l’esame non va bene è normale soffrire, tutti dunque io per primo ci mettiamo sul banco degli imputati”. Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della sfida di domani contro la Spal, torna sul pesante ko subito ...

Probabili formazioni Sassuolo-Spal : in campo Sala - Caputo-Berardi per De Zerbi : Probabili formazioni Sassuolo-Spal – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato già indicazioni dopo i primi anticipi. Nel lunch match della domenica in casa Sassuolo e Spal che si affrontano in una partita molto importante per la salvezza. La squadra di De Zerbi è reduce dal ko in trasferta contro la Roma, il match non è stato mai in discussione, la Spal invece ...