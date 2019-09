MotoGp | Marquez domina anche ad Aragon Dovizioso è 2° | Miller beffa Vinales e sale sul

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) Marcvince in solitaria il Gp died è sempre più in fuga nella classifica iridata della. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalla pole position, hato la gara sul tracciato di Alcaniz centrando così l’ottava vittoria stagionale, la numero 52 nella classe regina del Motomondiale e la numero 78 in carriera. Andrea, in sella alla Ducati ufficiale, si è piazzato secondo dopo una bella rimonta dalla decima posizione in griglia. Terzo l’australiano Jackcon la Ducati Pramac. Lo spagnolo Maverick, con la Yamaha ufficiale, deve accontentarsi del quarto posto dopo avere subito i sorpassi sia disia dinei giri finali della gara. Quinto il francese Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas, mentre Valentino Rossi con l’altra M1 ufficiale non è andato oltre l’ottava posizione. In classificaa ...

