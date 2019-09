Il 24 settembre a Roma l' annuncio dei vincitori del Premio Iai

Il 22 settembre a Roma - si terrà il “Gran Ballo e Pic Nic” a Villa Lazzaroni organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica : Roma – Domenica 22 settembre a Roma, si terrà il “Gran Ballo e Pic Nic” gratuito a Villa Lazzaroni organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca Dopo il grande successo ottenuto la scorsa domenica con il Gran Ballo e Pic Nic al Laghetto dell’Eur con giro in battello, la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, sarà nuovamente protagonista a Villa Lazzaroni, nel cuore del quartiere ...

Campidoglio : strade Roma invase da Ferrari - auto d’epoca sfilano da 20 a 22 settembre : Roma – Sono arrivate a Roma ottantacinque Ferrari d’epoca per la terza edizione della “Cavalcade Classiche”, l’evento internazionale che porta collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo alla scoperta delle eccellenze italiane. Da oggi fino al 22 settembre protagoniste assolute della manifestazione, che per la prima volta fa tappa nella Capitale, le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo internazionale, fra le ...

Meteo Roma : previsioni per sabato 21 settembre : Meteo Roma: previsioni per sabato 21 settembre Tempo stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite al mattino, qualche nube nel pomeriggio; in serata le nubi saranno più compatte e nella notte si attendono piogge sparse. Piogge anche domenica mattina prima di un generale peggioramento che porterà maltempo con temporali intensi sia nel pomeriggio sia nella serata. Temperature comprese tra +15°C e +28°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato ...

Previsioni astrologiche 22 settembre : Cancro romantico - Capricorno brontolone : Domenica 22 settembre 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Mercurio e Venere stazioneranno nel segno della Bilancia. Marte ed il Sole saranno in Vergine con Plutone e Saturno che saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Toro distratto Ariete: litigiosi. La Luna cancerina, sommandosi alle altre asperità odierne, risulterà ben poco conciliante ...

L’attrice Dora Romano nella serie tv Imma Tataranni da domenica 22 settembre su RaiUno : L’attrice Dora Romano torna sul piccolo schermo nella serie Tv targata RaiUno “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, diretto da Francesco Amato che andrà in onda da domenica 22 settembre in 6 puntate. nella serie interpreta la Mamma di Pietro (Massimiliano Gallo) nonché suocera di Imma. Ex insegnante di liceo, è una donna dai modi affettati e formali, praticamente l’antitesi di Imma (Vanessa Scalera). Per lei è Imma la causa della ...

Turismo - fino al 22 settembre si tiene a Roma Buy Lazio : Da oggi al 22 settembre a Roma, al Tempio di Adriano, si tiene la 22esima edizione del workshop turistico internazionale Buy Lazio.

Alla Casa del Cinema presentazione della rivista Roman Art&Photo Walks il 24 settembre : “PASSEGGIATE RomanE D’ARTE E FOTOGRAFIA” Alla Casa del Cinema la presentazione del quarto numero della rivista trimestrale Roman Art & Photo Walks Martedì 24 settembre dalle ore 17.30, presentazione al pubblico e dibattito con ospiti dal titolo “Che cos’è una bella foto?”. A seguire performance fotografica dal vivo con Ca’ Art Studio Image Factory Appuntamento da non perdere martedì 24 settembre alle ore 17.30 Alla Casa del Cinema di Villa ...

Abbastanza diffusi i problemi TIM oggi 19 settembre : fibra a Roma in difficoltà : Ci sono problemi TIM piuttosto diffusi oggi 19 settembre, soprattutto per quanto riguarda un'area specifica che dobbiamo prendere in esame per forza di cose con un approfondimento. Scendendo maggiormente in dettagli, infatti, emerge una questione diversa rispetto a quella di qualche mese fa, come potrete notare dal nostro articolo di allora. Come stanno le cose al momento della pubblicazione? I dati raccolti sembrano essere Abbastanza ...

A Oriolo Romano (VT) è festa grande per il fungo porcino – 13/22 settembre : Roma – In zuppa, in crema o ad accompagnare le bruschette, le fettuccine e le carni. A Oriolo Romano torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: quello con la Sagra del fungo porcino, che sarà servito in tantissime varianti per due fine settimana consecutivi. L’appuntamento è fissato dal 13 al 15 e dal 20 al 22 settembre nel grazioso paese in provincia di Viterbo, che si vestirà a festa per celebrare al meglio una delizia già nota ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 20 settembre : Meteo Roma: previsioni per venerdì 20 settembre Tempo asciutto nel corso della giornata con molte nubi al mattino, mentre al pomeriggio si attendono schiarite sempre più ampie. Cieli sereni nelle ore serali. Temperature comprese tra +17°C e +27°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 20 settembre Molte nubi al mattino su gran parte del territorio, possibili piogge sulla costa centrale; maggiori schiarite al pomeriggio sui settori centrali e ...

Europa League 19 settembre - le partite di Lazio e Roma in tv su Sky e Tv8 : Calcio in Tv: giovedì 19 settembre torna l’Europa League con le partite di Lazio e Roma su Sky Sport, in streaming su Sky Go e Now Tv. Roma – Istanbul Basaksehir anche in chiaro su Tv8 Diretta Gol su Sky Sport Collection e canale 251 anche sul digitale terrestre Inizia la fase a gironi dell’Europa League con Roma e Lazio uniche due squadre italiane coinvolte che proveranno ad andare il più avanti possibile nella manifestazione. ...

La mostra fotografica IN PARADISO al Museo Civico di Zoologia di Roma dal 21 settembre al 27 ottobre : La mostra In PARADISO con le fotografie di Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi al Museo Civico di Zoologia Un progetto artistico di valorizzazione del Parco Nazionale del Gran PARADISO e del suo patrimonio naturale e culturale 21 settembre – 27 ottobre 2019 Il Gran PARADISO Film Festival sarà presente al Museo Civico di Zoologia di Roma, dal 21 settembre al 27 ottobre 2019, con il progetto fotografico ed espositivo In PARADISO co-ideato dai ...

Campidoglio - ecco i nuovi appuntamenti dell’Estate Romana dal 19 al 25 settembre : Ancora una settimana ricca di eventi per l’Estate Romana 2019. Teatro, musica, cinema, mostre e passeggiate per la città: fino al 30 settembre, in ogni Municipio, tante occasioni per vivere e conoscere la Capitale grazie al contributo delle tante realtà risultate idonee ai due avvisi pubblici Estate Romana 2019 ma anche delle istituzioni culturali cittadine. Qui alcuni degli appuntamenti dal 19 al 25 settembre. Il programma, in continuo ...

Torna a Roma Restart Festival il 26 - 27 e 28 settembre : MURO CONTRO MURO – Torna A Roma Restart Festival CREATIVITA’ ANTIMAFIA E DIRITTI IN SCENA NEL TRENTENNALE DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO DAL 26 AL 28 settembre AD ÀP – ACCADEMIA POPOLARE DELL’ANTIMAFIA E DEI DIRITTI con il Premio Restart a Sandro Veronesi e Domenico Iannacone, la mostra 1989, una lectio magistralis di Luigi Ferrajoli, i talk con Damilano, Minoli e Bray e i live di Maria Antonietta, Murubutu e Emilio Stella A ...