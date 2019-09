AS Roma femminile | vittoria da grande contro una grande | sbancata Firenze

AS Roma femminile : altra partita da tripla - a Firenze torna capitan Bartoli : Roma – Seconda giornata di campionato e secondo posticipo delle domenica alle 12.30 per le ragazze dell’AS Roma femminile, impegnate domani all’ora di pranzo sul difficilissimo campo della Fiorentina. L’avvio ad handicap delle giallorosse obbliga le calciatrici di Betty Bavagnoli a strappare un risultato positivo allo stadio comunale Gino Bozzi del capoluogo toscano, ma l’avversario di turno è probabilmente ancora ...

AS Roma femminile : Milan preso sottogamba o ancora più forte? : Roma – Che l’esordio in campionato non sarebbe stato dei più soft lo si era intuito allo svelare dei calendari. Partire immediatamente con il Milan, arrivato a 5 punti dal laurearsi campione d’Italia solo 4 mesi fa, non era ciò che tifosi e ragazze auspicavano durante la lunga estate. Va però detto che lo 0-3 maturato al Tre Fontane al debutto stagionale è un risultato inaspettato e per molti aspetti anche severo (ma giusto). ...

Tra acquisti e cessioni la Roma Calcio Femminile pareggia in casa della Riozzese : Roma – Quattro mesi dopo l’ultima partita ufficiale per la Roma Calcio Femminile è tempo di scendere nuovamente in campo, con la prima giornata di Serie B da giocare sul campo della matricola Riozzese. Pronti, via e su una disattenzione difensiva le padrone di casa vanno in vantaggio con Codecà, riuscendo poi a gestire il vantaggio ma non senza qualche affanno, con i colpi di testa di Silvi e Landa che mettono in apprensione il portiere di ...

Basket femminile 3×3 - Europei 2019 : completato il quadro dei quarti di finale - fuori la Romania - passa l’Olanda con il brivido : Si sono conclusi gli incontri della prima fase femminile degli Europei di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Debrecen, in Ungheria. In particolare, oggi è toccato scendere in campo ai raggruppamenti B e D. per altri sei incontri dopo gli altrettanti di ieri, che hanno fatto registrare l’uscita di scena dell’Italia. Per quel che riguarda la giornata odierna, a subire l’onta dell’eliminazione è la Romania, ...

Basket 3×3 femminile - Women’s Series Bucarest 2019 : Italia quarta in Romania - azzurre al terzo posto nella generale : La Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile chiude al quarto posto la tappa di Bucarest delle Women’s Series e si posiziona al terzo posto della classifica generale della manifestazione. Le azzurre, dopo aver passato il girone di qualificazione battendo la Repubblica Ceca ma perdendo contro Russia e Canada, superano ai quarti la Francia, per poi arrendersi in semifinale ancora al cospetto della Russia. azzurre quarte per differenza ...

Serie A femminile - ecco il calendario 2019-20 : si parte con Roma-Milan : calendario Serie A femminile 2019-2020. Anche il calendario della Serie A femminile 2019-2020, destinato a catalizare in modo ancora più forte l’attenzione degli appassionati, è stato svelato. La nuova stagione, che vedrà la Juventus campione d’Italia, si appresta ad essere ancora più avvincente con il Milan che ha deciso di cambiare diverse giocatrici della propria […] L'articolo Serie A femminile, ecco il calendario 2019-20: ...