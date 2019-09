Prostituzione minorile | arrestato ex prete di Vibo Valentia

Fonte : fanpage

(Di sabato 21 settembre 2019) Felice La Rosa, giàdi Zungri (VV) sospeso dalle funzioni, è statoa fronte di un residuo di pena da scontare corrispondente a un anno e un mese. L'è stato condotto nella casa circondariale di

LaStampa : Calabria, arrestato ex parroco: dovrà scontare 2 anni e 4 mesi per prostituzione minorile - SkyTG24 : Vibo Valentia, ex parroco arrestato per prostituzione minorile - riccardo_71 : RT @SkyTG24: Vibo Valentia, ex parroco arrestato per prostituzione minorile -