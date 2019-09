Migranti | ancora sbarchi a Lampedusa | hotspot verso il collasso

Migranti - ancora sbarchi nella notte : 108 arrivati a Lampedusa - altri 41 in Calabria : Continuano gli sbarchi autonomi nelle ultime ore: a Lampedusa sono arrivate due imbarcazioni nella notte, con a bordo, in totale, 108 Migranti. Un altro sbarco è avvenuto in Calabria: 41 persone sono arrivate a bordo di una barca a vela. Intanto la Ocean Viking, con 182 persone, chiede di poter approdare in un porto sicuro.Continua a leggere

Lampedusa - ancora sbarchi Migranti. Hotspot pieno - proteste nell’isola : Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa e nell’isola la situazione diventa tesa, con l'Hotspot locale sempre al collasso. Nella notte, sono sbarcate 28 persone salvate a un miglio dall'isola da una motovedetta della Guardia di finanza. Tra loro 19 uomini, 8 donne e un bambino. Gli ultimi sbarchi Le persone arrivate a Lampedusa, nonostante fossero esauste e bagnate sembravano in buone condizioni di salute, fa sapere Mediteranean Hope, il programma ...

Perché sul meccanismo di ripartizione dei Migranti in Ue non c’è ancora un accordo : La soluzione del caso della Ocean Viking non ha sancito ancora la nascita di un meccanismo automatico di redistribuzione tra i Paesi Ue. Il piano temporaneo di ripartizione dovrebbe essere discusso il prossimo 23 settembre a Malta, al vertice dei ministri dell'Interno di Francia, Germania, Italia, Spagna, Finlandia (in qualità di presidenza di turno del Consiglio Ue). Ma i negoziati sono ancora aperti.Continua a leggere

Migranti : Ue - ancora nodi da sciogliere : 15.40 A pochi giorni dal mini-summit di Malta sul tema dei Migranti, le posizioni dei diversi Paesi Ue sono ancora"distanti", spiega una fonte europea. I nodi sono "il luogo di sbarco" e lo "status". Roma vuole rotazione dei porti e redistribuzione dei Migranti,Parigi insiste sul porto sicuro più vicino e su "primo studio" nella situazione, nel Paese di sbarco. "L'Europa ha bisogno di un accordo affidabile sul modo in cui gli sbarchi devono e ...

Migranti - Ocean Viking ancora in acque internazionali - Salvini : «Zingaretti chiede ingresso? Ottimo inizio» : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La...

Alan Kurdi non può entrare nelle acque italiane : 5 Migranti ancora a bordo da 10 giorni. Ocean Viking salva altre 34 persone : “L’Italia è stata la prima a rispondere: la nave non è autorizzata ad entrare in acque italiane”. La Alan Kurdi, nave della ong Sea Eye che dal 31 agosto è al largo di Malta, dà conto della risposta delle autorità italiane alla richiesta dell’imbarcazione di entrare in un porto sicuro. Una richiesta negata – e che è stata rivolta anche a Francia, Spagna e Portogallo – come prevede il decreto Sicurezza bis. A ...

Il Papa dice ancora "no" ai respingimenti dei Migranti : Giuseppe Aloisi Papa Francesco è ancora in visita apostolica, ma anche da Mauritius rilancia la sua battaglia per l'accoglienza dei migranti:"Non respingerli ma accoglierli e riconoscerne i diritti" Il Papa è in Africa, ma la musica sull'immigrazione e sui migranti rimane sempre la stessa. Nella sua tappa presso Mauritius, che è la penultima, il vescovo di Roma ha ribadito la sua linea: "...vi incoraggio - ha detto il Santo Padre -, ...

Nuovo sbarco Migranti a Lampedusa - ancora ferma al largo nave Mare Jonio : ancora uno sbarco autonomo di migranti, a Lampedusa, mentre intanto resta ancora ferma a poche miglia al largo la nave Mare Jonio

Mare Jonio - evacuati tre Migranti per motivi di salute. Ne restano ancora 31. Zingaretti insiste : “Il governo non faccia finta di nulla” : Sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia Costiera tre dei 34 migranti a bordo della nave Mare Jonio dell’ong Mediterranea Saving Humans: le loro condizioni di salute si erano aggravate e non erano più “compatibili con la permanenza sulla nave”, come ha fatto sapere l’ong in un tweet. “Devono scendere tutti in barella? A che punto volete arrivare?”, ha incalzato Mediterranea che in giornata aveva ...

Migranti - sbarcati a Lampedusa donne - bambini e malati dalla Mare Jonio. Restano ancora 34 persone a bordo tra le onde : Sono sbarcati al porto di Lampedusa i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabili a bordo della nave Mare Jonio della italiana Mediterranea. L’operazione non è stata semplice: gli operatori della ong e gli uomini della Guardia costiera sono stati costretti a trasbordare bambini, donne e malati al buio, in condizioni precarie e con il Mare mosso. Ora a bordo tra le onde Restano ancora 34 Migranti. “Chiediamo che naufraghi ...

Mare Jonio - toccano terra i bimbi salvati. Ancora 34 Migranti a bordo “flagellati dal mal di mare” : Mediterranea Saving Humans ha annunciato che sono sbarcati dalla nave Mare Jonio i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabli, dopo l'ok concesso dal ministero degli Interni. Restano a bordo altri 34 migranti, "stanchissimi e flagellati dal mal di Mare. Fateli sbarcare", è l'appello dei volontari.Continua a leggere

Mediterraneo - ancora decine di Migranti morti. Trenta e Toninelli fermano nave ong : Diverse decine di persone sono finite in mare al largo della Libia dopo l’affondamento dell’imbarcazione su cui erano stipati. Le autorità libiche: ci sono molti annegati