LIVE Cremona-Sassari | Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA | si parte al

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:58 Si riprende per il riscaldamento, e tra poco si comincerà! 17:56 E’ il momento dell’inno nazionale 17:53 Buona presenza di pubblico al PalaFlorio, mentre stanno per essere presentate le squadre 17:50 Dieci minuti all’inizio al PalaFlorio! 17:45 Novità di questaè l’istituzione anche della finale per il 3° e 4° posto, oltre a quella per il 1° e 2° nella giornata di domani; le due perdenti di questa sfida e di quella di stasera tra Venezia e Brindisi avranno dunque un’altra opportunità per mettere minuti nelle gambe e sistemare gli schemi in vista dell’inizio di campionato, previsto nell’inusuale spazio temporale che va da martedì 24 a giovedì 26 17:40 Da pochi minuti Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco, oggi avversari in panchina, possono dire di essere colleghi in azzurro: ...

