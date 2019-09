Iva | altra stangata Il governo Pd-M5s mette le mani pure sulle patenti | quanto ci costerà

Altra ondata di sbarchi e Lampedusa "scoppia" Ora arrIva l'Ocean Viking : Valentina Raffa In 240 nell'hotspot che potrebbe ospitare 95 migranti. E i tunisini sull'isola protestano La notizia che i porti dell'Italia sono spalancati per accogliere chiunque pare fungere da richiamo. All'alba di ieri a Lampedusa è arrivato un barchino con 28 persone (tunisini, della Costa d'Avorio e del Camerun) avvistato a un miglio dalla costa da un peschereccio che, stando alla denuncia di Alarm Phone, non sarebbe stato ...

Spoiler Uomini e Donne - Javier escluso dopo una segnalazione : si sentIva con un'altra : Proseguono le registrazioni di Uomini e Donne trono classico e over. La trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 16 settembre su Canale 5, ma nel frattempo la redazione si è portata avanti con le puntate da mandare poi in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia. E così possiamo anticipare che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno soprattutto i protagonisti del trono classico: in ...

Previsioni meteo - cambia tutto : arrIva l’altra pressione - 5/6 giorni di bel tempo [DETTAGLI e MAPPE] : cambia la circolazione sull’Italia nel corso della settimana, arriva l’alta pressione con tanto sole e bel tempo. Altre 24/36 ore di instabilità e a tratti anche di maltempo, benché non generalizzati sull’Italia, ma via via più settoriali ed essenzialmente concentrati sui settori estremi nordoccidentali, sulle isole maggiori e sulle aree più meridionali, poi il tempo andrà progressivamente migliorando. Il fulcro ...

L’ennesimo esempio di dati che non vorreste condividere con Facebook : altra falla nella prIvacy degli utenti : Ci sono dati che nessuno vorrebbe condividere con altri, specialmente con colossi come Facebook: ecco l'ennesima falla nella privacy degli utenti Android e iOS, questa volta ancora più preoccupante perché si tratta di dati medici sensibili. L'articolo L’ennesimo esempio di dati che non vorreste condividere con Facebook: altra falla nella privacy degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Assieme a PS5 potrebbe arrIvare anche un'altra console Sony basata sul cloud : La PlayStation 5 di Sony è attesa per il prossimo anno, e mentre se ne parla sempre di più domandandosi quanto sarà potente, oggi apprendiamo come la società nipponica abbia depositato il brevetto per un sistema di gioco dedicato proprio al cloud gaming.Sappiamo come Sony si sia approcciata relativamente tardi al gaming in streaming, e mentre Microsoft e la stessa Google con Stadia hanno mosso i proprio passi forti di un'infrastruttura molto ...

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. Una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5%. La Domenica SportIva riparte dal 7.1% (Altra DS 4.2%) : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

Moto Gp - a Silverstone arrIva l'asfalto anti-pioggia per evitare un'altra figuraccia : Dopo la figuraccia di un anno fa, quando la pioggia (seppure violenta) impedì lo svolgersi delle gare del Motomondiale a Silverstone, gli inglesi hanno preso provvedimenti, stendendo nuovo asfalto drenante e sistemandolo nei punti danneggiati dal weekend di Formula 1 dello scorso 14 luglio. Dunque d

Nintendo Switch : durante l'Indie World verrà annunciato l'arrivo di un'altra esclusIva Xbox? : Un altro gioco esclusiva Xbox potrebbe arrivare su Nintendo Switch. L'indiscrezione arriva dal noto insider Daniel Ahmad su Twitter, che afferma che l'annuncio ufficiale verrà fatto domani in occasione della presentazione Indie World di Nintendo.Ahmad non ha specificato di quale titolo si tratta, ma afferma che è facilmente intuibile prestando attenzione attenzione ai rumor che circolano in rete. Visti i precedenti, dunque è possibile che il ...

Un’altra app di Google entra nel club della modalità scura : è arrIvato il turno di Playground : Mercoledì Google ha presentato ufficialmente la modalità scura in Playground, l'app per gli adesivi AR che ora abbraccia le linee guida utilizzando il grigio scuro anziché il nero pieno e riducendo i colori ai pastelli. Il nuovo aspetto si adatta meglio al resto dell'interfaccia scura della fotocamera rispetto alla versione precedente con sfondo bianco. L'articolo Un’altra app di Google entra nel club della modalità scura: è arrivato il ...

Giancarlo Giorgetti - nuova bomba : "Voto o governo elettorale per congelare l'Iva". Inizia un'altra partita : Elezioni a fine ottobre o un governo elettorale per congelare l'Iva: è l'auspicio del sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che in un'intervista a Repubblica spiega di ritenere che "possa ancora che possa prevalere il buon senso e che ci siano le condizioni per

“Sta con l’ex di quell’altra”. Asia Argento : più che un gossip - è una bomba estIva : Il mondo dello spettacolo e soprattutto quello del gossip torna a parlare di Asia Argento. L’attrice, regista, cantante e volto della nostra televisione finisce nuovamente su tutti i siti di informazione. Stavolta non è per le accuse al produttore cinematografico Harvey Weinstein ma per una nuova, strana e impensabile fiamma sentimentale. Certo, dalla figlia di Dario Argento ci si aspetta sempre di tutti ma il nome del nuovo compagno lascia con ...

Detenuto nordafricano distrugge tv : poche ore dopo ne arrIva un'altra : Fabrizio Tenerelli Il nordafricano, che già in passato era stato recluso a Sanremo, ha devastato la cella, compreso il televisore che aveva in condivisione con gli altri detenuti. Il Sappe contesta che sia stato portato un nuovo apparecchio a distanza di poche ore Un nordafricano, Detenuto nel carcere di Sanremo, ha devastato la cella, in preda a un raptus di follia, distruggendo il televisore. Passano poche ore e nella camera ...

“Scoppiati”. UeD - salta un’altra coppia storica : l’annuncio arrIva da loro : Tirano forti venti di crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, una delle coppie di Uomini e Donne che si sono fatte maggiormente amare durante il loro percorso e anche dopo. Nonostante abbiano scelto di vivere la loro relazione lontani dalla tv, condividendo sui social solo pochi momenti del loro privato, i due sono riusciti ad avere un ottimo seguito su Instagram. Per molti il loro è l’emblema dell’amore vero che può nascere ...

Valute emergenti - dalla FED può arrIvare un'altra spinta : Qualche investitore ha già cominciato a farlo, qualcun altro potrebbe farlo in questi primi giorni della settimana. Stiamo parlando degli investimenti nelle Valute emergenti.A spiegare la situazione sono stati gli analisti della CNBC, il famoso canale finanziario americano. Gli investitori potrebbero prendere posizione sulle Valute emergenti, andando contro il dollaro USD. La motivazione è nell'ormai imminente taglio del costo del denaro da ...