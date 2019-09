Inter | Conte soddisfatto | “Il pari in Champions ci ha dato la carica Dobbiamo essere più

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEGLI ANTICIPI DI SABATO 21 SETTEMBRE VIDEO E GOL DI Milan-Inter 0-2 Pagelle Milan-Inter 0-2 Milan: Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5 (dal 72′ Hernandez, 6); Kessié 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5 (dal 64′ Paquetà, 5,5); Suso 6, Leao 5,5 (dall’83’ Rebic, 6), Piatek 5. Inter: Handanovic 6,5; Godin 6,5, De Vrij 7, Skriniar 7; ...

Milan-Inter - Lukaku stregato da Conte : “volevo un allenatore così. Scudetto? Non ho intenzione di parlarne” : L’attaccante dell’Inter ha parlato a caldo dopo il derby con il Milan, esprimendo la propria soddisfazione per essere allenato da Conte E’ stato uno dei protagonisti del derby della Madonnina, Romelu Lukaku ha chiuso il match di San Siro bissando il gol di Brozovic e stendendo un Milan alquanto opaco. Massimo Paolone/LaPresse L’attaccante belga si è già preso l’Inter, merito anche di Antonio Conte, allenatore ...

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby e affonda Giampaolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 vince meritatamente l’Inter superiore in tutte le fasi della partita, centrocampo milanista che non ha mai avuto il controllo del gioco e ne l’attacco è stato mai veramente pericoloso. 95′ Finisce la partita Inter batte Milan 2-0. 94′ Politano rinuncia al contropiede e si prende una buona punizione per far finire la partita. 92′ Palo di Candreva, in campo ...

Milan all’Inferno - Inter in Paradiso! Giampaolo a lezione da Conte : Brozovic e Lukaku illuminano (di nerazzurro) il derby : derby a senso unico a San Siro, l’Inter domina in lungo e in largo un Milan spento e senza idee: Conte mantiene senza problemi il primato in classifica Inter in Paradiso, Milan all’Inferno. Il derby sorride ai nerazzurri, che restano a punteggio pieno in classifica e rispondono alla Juventus, vittoriosa nel pomeriggio sul Verona nonostante una prestazione incolore. Spada/LaPresse Gli uomini di Conte non lasciano scampo ai ...

Milan – Inter - le scelte di Giampaolo e Conte - le formazioni ufficiali : Queste le formazioni ufficiali del derby fra Milan ed Inter. Le scelte di Conte e Giampaolo. Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Duarte, Gabbia, Hernandez, Bennacer, Krunic, Bonaventura, Paquetà, Castillejo, Borini, Rebic. Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, ...

LIVE Milan-Inter - Serie A in DIRETTA : sorpresa nel Milan nell’undici iniziale - Conte con Barella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Leao messo subito dentro da Giampaolo, agirà da punta sinistra esterna con licenza di accentrarsi accanto a Piatek. 20.08 Ecco le formazioni ufficiali: Milan: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao. Allenatore: Giampaolo. INTER: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, ...

Damascelli : Milan-Inter - per Conte non ci sono alternative : vincere e basta : Stasera c’è il derby di Milano, e Antonio Conte non può perdere e nemmeno pareggiare, scrive Tony Damascelli su Il Giornale. Può solo vincere. “Perché Conte Antonio sa benissimo che stasera si giocano due partite, il derby, d’accordo, quello fa parte della storia del grande calcio non soltanto italiano, e l’altro derby, lui, l’allenatore, contro tutti, atteso malignamente all’inciampo, alla sbandata, secondo usi acidi dei nostri ...

Milan-Inter - Conte attacca : “bisogna cambiare i giri del motore. Lite Lukaku-Brozovic? Normale amministrazione” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Milan, in programma domani sera a San Siro Primo derby della Madonnina per Antonio Conte, che si prepara alla stracittadina tra la sua Inter e il Milan con la voglia di riscattare il pareggio di Champions contro lo Slavia Praga. Marco Alpozzi/LaPresse Una partita importante per i nerazzurri, come ammesso in conferenza stampa dall’ex ...

Conte : “L’Inter è molto chiacchierata dai media” : L’allenatore dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa prima del derby col Milan, oltre ad analizzare la partita che giocheranno, ha risposto ad alcune domande sulla lite nello spogliatoio tra Lukaku e Brozovic: “In generale credo che l’Inter sia sempre stata molto chiacchierata, su giornali e tv – ha detto il tecnico -. Mi è stato detto: ‘Anche negli anni passati filtravano tante cose, bisogna ...

Inter - Conte in conferenza stampa : la lite Lukaku-Brozovic - il razzismo e le ultime sugli acciaccati : “La lite Lukaku-Brozovic? L’Inter è sempre molto chiacchierata, è normale perchè anche negli anni passati filtravano tante cose. Questo non vuol dire che bisogna accettare questa situazione, qui è normale amministrazione mentre in altri club sono più bravi a gestire certe situazioni”. Sono le dichiarazioni di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. ...

