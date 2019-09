Il viaggio ecumenico di Conte inciampa su Orban

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) Viktorchiude così il passaggio del suo intervento su immigrazione e lotta alle elite: “Da noi in Ungheria si dice così: fidati di Dio, e tieni asciutta la polvere da sparo”. Folla in tripudio. È una strana giornata quella di Atreju. Alla festa di Fratelli d’Italia approdano prima gli eleganti bizantinismi lessicali di Giuseppee poi le cannonate verbali del premier ungherese. “È la prima volta che abbiamo un capo di governo straniero qui fra noi - dice Giorgia Meloni - la prima con due presidenti nella stessa giornata”. La storia non doveva essere questa. C’è un momento in cui il frame della politica scarta di lato, e rovescia la percezione delle cose. Gli organizzatori avevano invitato la guida del governo sovranista, e il leader dell’internazionale sovranista al gran party dei sovranisti ...

