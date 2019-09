Governo | Conte | ‘azzerare rette nidi a famiglie svantaggiate da prossimo anno’

Governo - Feltri : 'Da Conte premesse per essere sbranato da Renzi - tutti a casa' : Il Governo "giallorosso" continua a far discutere. Il proposito dei vari partiti contraenti è quello di andare avanti il più possibile, arrivando possibilmente all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica o magari alla fine della legislatura. L'indiscutibile eterogeneità tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potrebbe essere l'ostacolo principale, inoltre la fuoriuscita dai dem di Matteo Renzi potrebbe rappresentare un ...

Conte2 - De Luca : “Un Governo mistico - ricco di miracolati”. Poi attacca M5s e Di Battista : “Un villeggiante eterno che parla a capocchia” : “governo? Anche il Pd dovrebbe riflettere seriamente, perché nella composizione attuale dell’esecutivo ci sono sicuramente persone di valore, ma ci sono pure anime morte. Ho incontrato Prodi a Cernobbio e gli ho detto, appunto, che questo è un governo mistico, ricco di miracolati”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Sono tutti miracolati – continua – E ...

“Il Governo Conte deve fare 3 cose perché sia un trionfo. Renzi? È un nuovo Craxi” : “Trovare 23 miliardi per evitare le clausole di salvaguardia dell'Iva, 5 miliardi per tagliare il cuneo fiscale e avviare un piano di investimenti pubblici. Se il governo di Giuseppe Conte dovesse riuscire a portare a casa queste tre cose sarebbe un trionfo”. Lo dice all'Agi Alan Friedman, giornalista e scrittore americano, volto noto della televisione italiana. “Sul nuovo governo M5s-Pd sono cautamente ottimista. Vedo il sollievo dei mercati ...

Sicurezza : Conte - ‘è al centro agenda Governo’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “La Sicurezza dei cittadini e l’attenzione per le donne e gli uomini che la garantiscono è al centro dell’agenda di governo. L’impegno condiviso è quello di esercitare la delega per Difesa e Sicurezza e assumere le iniziative per finanziare gli straordinari per le Forze di polizia”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la riunione di questa ...

Conte : "Mai accettata la formula porti chiusi. Renzi? Sorpreso dai tempi ma Governo sostenibile" (VIDEO) : Il premier Giuseppe Conte, ospite alla festa di Articolo 1, ha chiarito la sua posizione sul tema degli sbarchi dei migranti soccorsi dalle navi delle Ong del mare: "Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di 'porti aperti e porti chiusi' e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali". Sono lontani i tempi del caso Diciotti quando, era febbraio scorso, Conte rivendicava ...

Conte a Di Battista : «Mi fido del Pd - Governo sostenibile. Salvini? Gli chiedevo cortesie» : Stoccate ferine alla Lega, dialogo ecumenico con tutti gli altri, toni rassicuranti per dire, giorno in cui Matteo Renzi formalizza la nascita dei suoi gruppi, che il governo terrà. Il...

Governo - Conte : “Scissione di Renzi? Era nell’aria. Mi hanno sorpreso i tempi” : Della scissione di Renzi “mi hanno sorpreso i tempi, e l’ho detto francamente a Renzi. Nel momento in cui un presidente incaricato in riserva deve scioglierla è bene che abbia piena Contezza di come si predispongono le forze di Governo. Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell’interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un’interlocuzione diretta con il gruppo stesso”. Lo afferma il premier Giuseppe ...

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il Governo. Sui migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

