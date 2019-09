Gemma Galgani su Giorgio Manetti | Sono passata per carnefice

“È il mio tormento”. Gemma Galgani - finalmente lo ha confessato : “Un vero dramma per me” : E’ tempo di nuove rivelazioni per una delle grandi star del Trono Over del programma ‘Uomini e Donne’, condotto da Maria De Filippi. Gemma Galgani è nuovamente tornata a parlare della sua ex relazione con Giorgio Manetti. E lo ha fatto su ‘Uomini e Donne Magazine’, dove ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a concludere anzitempo la storia con lui. La Galgani ritiene che Giorgio non abbia mai provato amore, ma semplicemente affetto ed ...

Gemma Galgani replica a Giorgio Manetti : “E’ stato un vero dramma” : Gemma Galgani parla di Giorgio Manetti: “Non sono uscita con lui perché non mi amava” E’ una storia infinita, quella che vede (o vedeva) protagonisti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due non si incontrano da un bel po’ di tempo nello studio di Uomini e Donne, ma i telespettatori non hanno mai dimenticato le loro vicende sentimentale. A Uomini e Donne Magazine la dama torinese ha rilasciato una lunga intervista dove ha ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani mostra le pudenda al pubblico (e Maria De Filippi si rotola in terra) : Riuscire a immaginare Maria De Flippi che si butta letteralmente in terra dalle risate non è cosa semplice. Maria è una donna ironica e capita spesso che durante Uomini e Donne si faccia delle grasse risate ma stavolta proprio non ce l’ha fatta a contenersi. Il motivo? Gemma Galgani si è presentata in studio vestita con un abito “svolazzante color corallo” e si è improvvisata Marilyn Monroe: getto d’aria e via a muoversi ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani e il piano disperato per il padre : Tina Cipollari la umilia - choc in studio : Lacrime copiose per Gemma Galgani a Uomini e Donne dopo le liti con Tina Cipollari. Lacrime, però, non dovute alla consueta lite che si è consumata nello studio di Maria De Filippi, su Canale 5. Il pianto della dama, infatti, è dovuto a un racconto sul padre e sulla madre, al quale si è prestata dop

Uomini e Donne - il video di Gemma Galgani prima dell’estate. E Tina Cipollari si scatena : Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. Come previsto, la dama, 69 anni, è tornata in studio per la nuova edizione del dating show, che è ripartito lunedì 16 settembre e, altra cosa data per scontata, sono subito state scintille con Tina Cipollari. ‘Colpa’ di Maria De Filippi stavolta: la padrona di casa di Uomini e Donne ha mostrato al pubblico una clip realizzata con il cellulare dalla Galgani che, soprattutto nella prima ...

Gemma Galgani ricorda la madre morta - ma Tina la interrompe : è caos : Uomini e Donne Over: Gemma Galgani piange la madre morta prematuramente Oggi ospiti in studio al Trono Over di Uomini e Donne ci sono stati Antonio e Jara, i quali tra pochissimo diventeranno genitori. In studio c’è anche il padre di quest’ultima, che è seduto nel parterre maschile della dating show alla strenua ricerca della sua compagna di vita. Difatti quest’ultimo, come ha raccontato poco fa la figlia, ha perso la moglie ...

Gemma Galgani commenta il libro di Giulia De Lellis : “Si soffre - si rinasce” : Gemma Galgani commenta il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ e ringrazia Giulia De Lellis Oggi è un grande giorno per Giulia De Lellis, il suo attesissimo libro è finalmente arrivato nelle librerie di tutta Italia! Tutte le sue fan sono corse a comprarlo, tutte curiose di leggere i dettagli della tormentata storia d’amore […] L'articolo Gemma Galgani commenta il libro di Giulia De Lellis: “Si soffre, si ...

Gemma Galgani si scaglia contro Barbara De Santi : “Prendi lo stipendio senza lavorare - scroccona” : La prima puntata di 'Uomini e Donne', trasmessa lunedì 16 settembre, è stata caratterizzata da un acceso scontro tra due dame del Trono Over: Gemma Galgani e Barbara De Santi. Si sono attaccate a vicenda, parlando di stipendi, pensione, atteggiamenti da diva e lacrime false versate solo per intenerire il pubblico.Continua a leggere

Gemma Galgani nel mirino di Barbara De Santi ("Fai la diva") e Tina Cipollari ("Ti emozioni a comando") [video] : E' già scontro tra Gemma Galgani del trono over e le sue acerrime nemiche, ovvero Tina Cipollari e Barbara De Santi. Nel corso della prima puntata della nuova stagione del programma pomeridiano di Maria De Filippi, in onda, oggi, lunedì 16 settembre 2019, l'insegnante ha criticato aspramente l'atteggiamento, altamente emotivo, della dama torinese che è quasi scoppiata a piangere dall'emozione durante il racconto degli ospiti, Sossio Aruta e ...

“Non mi arrendo”. Gemma Galgani - ritorno col botto al Trono over : non ce n’è per nessuno : Da anni è la protagonista indiscussa del Trono over, nessuno più di Gemma Galgani ha saputo monopolizzare l’attenzione. Gemma Galgani spesso al centro delle critiche, Gemma Galgani che ha fatto parlare di sé per la sua storia con Giorgio e i continui screzi con Tina. Gemma Galgani che ora torna nel parterre del Trono over di Uomini e Donne con tanti buoni propositi per la nuova stagione. “Sono vicina ad un’età anagrafica importante. Ho tanti ...