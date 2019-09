Pomeriggio 5 | il racconto da censura di Manuela Ferrera | Dentro a quella

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) A5, il programma delsu Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, nella puntata di venerdì 20 settembre ecco far capolino anche. Modella, bellissima, showgirl ed ex meteorina del Tg4, gran parte della sua fama è dovuta al calendario che fece per la rivista For Men.

AntFra7 : @UgoBruno3 @Lu_giWhite @1899_joe Me lo raccontò l'intermediario parte Italia (ci ha perse quasi 300 mila €). Erikse… - umbazar : Il mio #racconto tra i vincitori del concorso, evviva! ?? Se volete condividere con me l’orgoglio di leggere su cart… - grazianig : RT @stealoia: #lapartitadellavita Nello speciale di @repubblica sulle nostre partite memorabili stavolta ho scritto anch’io. Un racconto no… -