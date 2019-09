La serie Narcos di Netflix diventa videogioco | trailer e uscita su PS4 | Xbox One | PC e

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019)non è solo una delleTV più apprezzate presenti nel catalogo, ma con il tempo è riad imporsi come un vero e proprio cult del piccolo schermo. Non così eclatante come Game of Thrones di HBO, intendiamoci, ma comunque capace di ispirare alcuni sviluppatori per realizzare undedicato. Proprio come accaduto allo show ispirato a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin! Sì perché, i ragazzi di Curve Digital e Kuju Entertainment hanno annunciato di essere al lavoro su un titolo poligonale dedicato alle vicende di Pablo Escobar. Il gioco si chiama: Rise of the Cartels e, come svelato dal team di sviluppo, ci permetterà di vivere con mano e pad la storia del re dei narcotrafficanti, focalizzandosi in particolare sulla prima stagione dellaprodotta da. Pubblicando due nuovi- visibili in questo stesso ...

