Formula 1 | Vettel a muso duro contro i critici | il tedesco esce allo scoperto e svela il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ilha voluto mettere in chiaro alcune cose circa il proprio futuro in Ferrari, spegnendo le voci circa un suo ritiro al termine della stagione Ne ha sentite tante, forse troppe dopo questi due Gran Premi vinti da Charles Leclerc a Spa e Monza. Sebastianperò non si è fatto scalfire dalle critiche, affrontando ai suoi detrattori e confermando la sua presenza in Ferrari anche nella prossima stagione. Lapresse Intervistato dal Corriere della Sera, il quattro volte campione del mondo ha ammesso: “vedo troppi pessimisti in giro. Il momento non è semplice, ma nemmeno disastroso. A Monza ho sbagliato e sono il primo ad averlo ammesso. Gli errori capitano, non sto vivendo una stagione facile ma non la considero la peggiore. Leclerc? Non svelo in pubblico ciò che ci siamo detti a Monza dopo le qualifiche, andiamo avanti ma abbiamo parlato. Non so da dove ...

