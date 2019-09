Emma Marrone annuncia | “Mi devo fermare | ho un problema di salute”

Fonte : dilei

(Di venerdì 20 settembre 2019)blocca il tour e si sfoga su Instagram,ndo di avere dei problemi di salute. La cantante, che di recente aveva presentato il brano Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi, ha svelato ai fan di dover rinunciare, almeno per ora, ai concerti. Un annuncio doloroso e sofferto, cheha scelto di fare sui social, citando una celebre frase di John Lennon: “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”. “Succede. Succede e basta – ha scritto la-. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì miper affrontare undi salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”.ha poi svelato che non sarà al suo prossimo concerto: “Per questo motivo non sarò presente a Malta per il ...

HuffPostItalia : Emma Marrone: 'Mi devo fermare per problemi di salute. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia'' - chedisagio : Ancora una volta. Forza Emma! Emme Marrone: «Mi devo fermare per affrontare un problema di salute» - Corriere : Al Tempo delle Donne, il concerto a sorpresa di Emma Marrone -