Corpo fatto a pezzi ritrovato in Francia Tutto confermato | si tratta di Vittorio Barruffo

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ildi un uomoè stato trovato da un cacciatore nell’Isère, in. Lo scrive il quotidiano Dauphine Libère secondo cui il cadavere apparterrebbe a un italiano, il quarantaquattrenne. L’uomo, nato nel 1975 a Napoli, era scomparso il 9 luglio scorso dalla cittadina francese Montalieu-Vercieu. A quanto si apprende, si è giunti dopo giorni alla sua identificazione attraverso l’esame del Dna. La Procura di Bourgoin-Jallieu aveva aperto un’indagine per omicidio dopo che il cacciatore aveva trovato il cadavere avvolto in un telo di cellophane nella cittadina di Charette. Il macabro ritrovamento nel dipartimento francese della regione del Alvernia-Rodano-Alpi risale a domenica scorsa.Il quotidiano francese ha pubblicato oggi una foto dell’uomo in cui indossa un ciondolo che sarebbe statoin un sacchetto di ...

Marcojkr1 : Ho fatto un patto con il mio corpo e con il mio cervello: vi alzate andiamo e vi prometto che domani è sabato #weekend - zazoomnews : Francia cacciatore trova un corpo fatto a pezzi: è dell’italiano Vittorio Barruffo - #Francia #cacciatore #trova… - infoitestero : Francia, cacciatore trova un corpo fatto a pezzi: è dell’italiano Vittorio Barruffo -