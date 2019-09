Catania | Leonardo morto a 2 anni dimenticato in auto dal papà | “Figlio mio | cosa ti ho

Fonte : fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2019) È distrutto dal dolore Luca Cavallaro,del bambinoieri adopo essere statoine sotto al sole nel parcheggio dell'Università, dove il genitore lavora: "ti ho fatto?". I medici, tra cui anche il nonno materno, endocrinologo al Policlinico, hanno provato per 37 minuti a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare: "Ricordo solo di essere uscito di casa e di averlo sistemato nel seggiolino. Poi, ho soltanto un grande vuoto in testa".

