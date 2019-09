WhatsApp | torna la catena del video Martinelli | è tutto finto | nessun rischio per gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Le fake news colpiscono anche. E non è la prima volta. Nei giorni scorsi èta a girare una vecchiadi Sant’Antonio, ovviamente con informazioni totalmente false. Il messaggio comincia così: “Oggi la radio parlava diGold ed è vero. C’è unche verrà rilasciato domani sue si chiama. Non aprirlo. Si inserisce nel telefono e nulla di ciò che farai lo risolverà”. Insomma il messaggio diffonde la notizia di un ipotetico virus chiamatoGold, che infetterebbe il device tramite undi. Inutile dire che è: non esiste alcune neanche il virusGold. Quest’ultimo, infatti, non è un malware in grado di infettare lo smartphone, ma un’applicazione che promette di sbloccare alcune funzionalità premium di. Una applicazione esistente ma in realtà non riconosciuta ...

