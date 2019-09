Sono stati assolti tre ex dirigenti della società che gestiva la centrale nucleare di

Arabia Saudita : «I missili cruise Sono stati lanciati dall?Iran. Ecco le prove» : L'?Arabia Saudita attacca l'Iran per il lancio dei missili lanciati da droni che hanno colpito le raffinerie di petrolio sul terrorio Saudita: «I missili cruise...

L’Arabia Saudita dice che gli attacchi contro i suoi stabilimenti petroliferi Sono stati «promossi dall’Iran» : Nel corso di una conferenza stampa il colonnello Turki al Maliki, portavoce del ministero della Difesa dell’Arabia Saudita, ha accusato l’Iran di essere dietro gli attacchi compiuti sabato scorso contro due importanti stabilimenti petroliferi sauditi. Maliki ha così chiarito la

Giulia Michelini su Rosy Abate : “Ci Sono stati giorni di rigetto” : Rosy Abate 2 – La serie: Giulia Michelini fa una confessione inaspettata “È un’amica e una nemica”. Ha definito così Giulia Michelini il personaggio di Rosy Abate. La serie tornerà in onda questa sera su Canale5 a partire dalle 21.25 e l’attrice romana, in una lunga intervista sul settimanale TelePiù, ha ammesso di aver pensato molto prima di mettere nuovamente i panni della Regina di Palermo. Il personaggio di ...

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - Sono molto più felice in Europa che negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale choc con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è ...

Ancelotti : “Difesa impenetrabile. I quattro dietro Sono stati formidabili” : Nel post partita di Napoli-Champions Carlo Ancelotti si è fermato a parlare ai microfoni di Mediaset: De Laurentiis si dice orgoglioso di essere il presidente di una squadra del genere, lei? “Sì, in serate così c’è molto orgoglio perché la squadra ha mostrato tutto il meglio di quello che aveva sotto molti aspetti. Sacrificio, volontà, qualità. Perché per vincere contro i campioni d’Europa ci vuole tutto. Siamo riusciti a ...

Superenalotto : centrato il 6. Ecco i numeri vincenti e dove Sono stati giocati : centrato un ‘6’ al Superenalotto e al vincitore vanno esattamente 66.369.584,83. La vincita è stata realizzata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, presso il punto vendita ‘Tabacchi’ situato in via Parma 61, tramite una schedina 5 pannelli. Il jackpot per il prossimo concorso è di 5.700.000. La combinazione vincente è: 9, 18, 26, 43, 60, 79. Jolly: 57. Superstar 35. Che la dea bendata abbia deciso di baciare proprio ...

Buu a Lukaku a Cagliari - nessuna sanzione : “i versi non Sono stati intesi come discriminatori” : Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha assolto il pubblico di Cagliari: nessuna sanzione per i buu nei confronti di Lukaku. Buu che non sono stati percepiti come razzisti dai collaboratori della Procura federale. Conclusione che ovviamente non sorprende. Il calcio italiano continua a mettere la testa sotto la sabbia. Nel referto è messo bene in evidenza che i versi ci sarebbero stati solo in occasione del calcio di rigore – come se ...

Dal 2000 in Italia Sono stati uccisi dai genitori 85 bambini con meno di un anno : Dal 2000 ad oggi in Italia i bambini con meno di un anno di vita uccisi da uno dei genitori sono stati 85, una media di almeno 4 l'anno. E' quanto emerge dall'ultimo Rapporto Eures sugli omicidi in famiglia, che ricorda come responsabili esclusivamente o quasi di questo delitto siano le madri: nell'arco di tempo in questione, l'89,4% degli omicidi di figli di meno di un anno (76 casi in valori assoluti) sono stati commessi dalle madri, il 10,6% ...

Sono stati arrestati 12 capi ultras della Juventus : Sottosegretari e viceministri hanno giurato a palazzo chigi. I 42 membri del sottogoverno Sono stati chiamati a firmare il verbale di giuramento alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Abbiamo l’obiettivo di realizzare l’azione di governo ma nel dialogo con le forze politiche in

Boris Johnson e Jean-Claude Juncker si sono incontrati a Lussemburgo : secondo la Commissione Europea non Sono stati fatti passi avanti su Brexit : Lunedì si sono incontrati a Lussemburgo (capitale del Granducato di Lussemburgo) il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il presidente uscente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, per parlare di Brexit. Poco dopo la riunione Johnson ha detto che l’incontro era

Due ufficiali italiani Sono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Ricattavano la Juve che non voleva più regalare biglietti - chi Sono i capi ultrà arrestati : Il nome più noto è indubbiamente quello di Dino Mocciola, capo assoluto dei Drughi e già finito in carcere all’inizio degli anni Novanta per aver ucciso durante una rapina un carabiniere, oltre che considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della ‘ndrangheta in curva. E, stando a quanto già emerso in passato, avrebbe avuto pesanti divergenze con Raffaello Bucci, ultras bianconero suicida nel 2016.Continua a leggere

Arrestati gli ultras della Juventus - Ruffo : “ci Sono tutti quelli della nostra inchiesta” : “All’alba 12 esponenti dei principali gruppi ultras della Juve sono stati Arrestati, accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Ci sono tutti quelli di cui vi avevamo parlato nella nostra inchiesta”. E’ questo il tweet del giornalista di Report Federico Ruffo che si è occupato dell’inchiesta sugli ultrà, Juve e ‘ndrangheta e che lo scorso novembre ...

Juve - arrestati 12 capi ultrà : estorsioni e violenze. «Ricattavano il club e Sono stati denunciati» : Estorsione, autoriciclaggio, violenza privata, vendita illegale di biglietti. Una vera e propria associazione a delinquere, gestita dalle frange ultrà della Juventus. Nel mirino della procura...