NBA – Iguodala spiazza tutti | “se non avessi giocato a basket sarei… prof di matematica!”

NBA – I Grizzlies non mollano : il buyout di Iguodala tarda ad arrivare : I Memphis Grizzlies non sembrano intenzionati a concedere il buyout ad Andre Iguodala: l’ex Warriors è una preziosa pedina di scambio Nonostante la grande esperienza, unita alle pregevoli doti carismatiche e difensive, Andre Iguodala non ha trovato posto nel roster dei Golden State Warriors per la prossima stagione. La dura legge del salary cap non conosce (spesso) eccezioni. Il veterano, MVP delle Finals 2015, è stato spedito ai Grizzlies ...