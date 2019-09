Sanità | sblocco assunzioni all’Asp Trapani | 239 posti a concorso

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Oltre 200 nuoveall’Asp di. Il via libera è arrivato dal direttore generale Fabio Damiani che ha adottato le delibere per l’indizione di due concorsi pubblici per la copertura di 239a tempo indeterminato. Si tratta di 148di dirigente medico-veterinario e di dirigenza sanitaria non medica e 91di personale di comparto.“L’assunzione di oltre 200 professionalità costituisce per l’Asp diuna grossa boccata d’ossigeno ‘ ha detto Damiani ‘ Abbiamo riattivato i concorsi dopo un blocco di oltre vent’anni e questo vuol dire immediatamente aumentare la capacità di erogare i vari livelli di assistenza e fronteggiare la cronica carenza di operatori del settore sanitario, oltre ai 23di direttore di Unità operativa complessa già banditi”. Gli ...

