Rangers in lutto | Ricksen muore per SLA | aveva 43 anni

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Arriva l'ennesima brutta notizia che riguarda il mondo del calcio: l'ex difensore del Glasgowe della nazionale olandese Fernandoè morto oggi, 18 settembre, dopo aver affrontato una terribile malattia, la SLA.43e lascia la moglie Veronika e una figlia piccola, Isabella, di 8. La società dei Glasgowsi dice 'rattristata di annunciare che l'ex giocatore Fernando Eriksen è morto questa mattina'. Anche l'attuale tecnico della squadra scozzese Steven Gerrard ha parlato in conferenza stampa definendo tale notizia triste per tutti, in particolar modo per la sua giovane famiglia. Lo stesso ex capitano del Liverpool ha sottolineato di averlo incontrato un paio di volte epercepito di quanto fosse forte e determinato a combattere la terribile malattia che locolpito. Messaggi di cordoglio e di vicinanza sono arrivati anche da molte società ...

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Lutto nel mondo #Rangers: l'ex difensore #Ricksen muore a 43 anni - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Lutto nel mondo #Rangers: l'ex difensore #Ricksen muore a 43 anni - GigiDribe : RT @ETGazzetta: Lutto nel mondo #Rangers: l'ex difensore #Ricksen muore a 43 anni -