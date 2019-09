Partecipare a sei matrimoni in un anno per apprezzare la vita da single

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) «Era l’inizio del 2018 e avevo seiin calendario, incluso quello di mia sorella minore. Per due volte dovevo fare la damigella, le altre quattro dovevocome ospite. In quanto donna di 33 anni, tutto ciò mi ha riempito di terrore». Sarah Johnson, giornalista del quotidiano inglese The Guardian, ha raccontato la sua esperienza: una lista nutrita di cerimonie di nozze a cui. Da, per giunta. Ma è proprio così che è riuscita a rivalutare la sua situazione sentimentale e la sua. Vediamo come. «Non avevo mai avuto un partner affidabile e vivevo in una specie di scatola di scarpe con un letto singolo; c’era a malapena spazio per le mie cose, figuriamoci per un’altra persona. Le cose peggioravano quando le persone mi accusavano di essere gelosa di mia sorella e mi avvertivano che, se non fossi stata attenta, avrei trovato doloroso ...

Ryanair_IT : Per festeggiare il lancio della nostra nuova super promozione abbiamo deciso di mettere in palio un voucher da 50€… - Rodica30889717 : RT @CatalfoNunzia: ??Oggi, dalle 9 alle 18, si svolgerà la consultazione online su Rousseau. Sei d'accordo che il Movimento 5 Stelle faccia… - era_geo : RT @CatalfoNunzia: ??Oggi, dalle 9 alle 18, si svolgerà la consultazione online su Rousseau. Sei d'accordo che il Movimento 5 Stelle faccia… -