Vimercate | una 84enne muore in ospedale | femore rotto | trasfusione di sangue sbagliata

Donna muore all'ospedale di Vimercate per una trasfusione sbagliata : Una Donna di 84 anni ha perso la vita a causa di una trasfusione sbagliata di sangue. È successo all'ospedale di Vimercate venerdì scorso, 13 settembre, ma la notizia ha avuto diffusione solo nella giornata di oggi. La signora era residente ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Un'anziana è morta dopo una trasfusione di sangue destinata ad un'altra paziente L'anziana, Angela Crippa, è deceduta in seguito ad una trasfusione di sangue di un ...

Vimercate - morta una donna dopo una trasfusione. La procura di Monza apre un’indagine : morta per un errore dopo una trasfusione di sangue. È successo venerdì scorso all’ospedale di Vimercate , in provincia di Monza e Brianza. La vittima è una donna di 84 anni. Secondo i primi accertamenti, la causa del decesso sarebbe da ricondurre a uno scambio di sacche con quella di un altro paziente. L’ospedale, che ha avviato un’indagine interna, ha immediatamente allertato la procura di Monza che ha aperto ...

Una donna di 84 è morta per un errore di trasfusione all'ospedale di Vimercate : Una donna di 84 anni è morta a seguito di una presunta errata trasfusione di sangue, venerdì scorso all’ospedale di Vimercate , in provincia di Monza. Il plasma potrebbe essere stato scambiato con quello di un altro paziente. L’ospedale ha confermato il decesso della donna e di aver immediatamente allertato la Procura di Monza, parallelamente all’avvio di un’indagine interna.Il Ministro della Salute ...

Vimercate - bambina di 10 anni positiva alla cocaina : arrivata in pronto soccorso dopo una crisi di nervi. I medici : “Adolescente precoce” : positiva alla cocaina a soli dieci anni. È la storia avvenuta a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, e raccontata questa mattina dal Quotidiano Nazionale. arrivata per la seconda volta in pronto soccorso al termine di una crisi di nervi, la piccola è stata subito fatta vedere agli psichiatri e sottoposta alle analisi cliniche che hanno confermato il sospetto dei medici: la bambina ha cominciato fumando spinelli, poi è passata alle droghe ...