Trasfusione sbagliata! Angela muore a 84 anni in ospedaleL'orrore... lancia il figlio nella scarpata e lo finisce con un ...Stava per diventare medico! Tragico incidente in moto, 27enne muore ...La mossa inaspettata! Matteo Salvini a Live – Non è la D’UrsoStanotte sei andato via! Gravissimo lutto per Gennaro LillioLa piccola Islam è l’ultima vittima della guerra in Siria! Il ...Matteo Renzi lascia il Pd ... Ci vediamo alla Leopolda : Oggi ...Terremoto oggi Cosenza : scossa di magnitudo 3.2Rudy El Kholti, il bellissimo Mister Italia ha origini marocchine Le ai dimenticate a casa? Chiara Ferragni risponde all'hater ignorante

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08 | 30 CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA  LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08:30 (Di martedì 17 settembre 2019) CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA  LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI  DALL’APPIA ALLA TIBURTINA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA CASAL DEL MARMO ALLA Roma-FIUMICINO. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24  INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO  ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE  SULLA TANGENZIALE CODE TRA IL BIVIO CON LA A24  E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E CODE A TRATTI DALLA TIBURTINA A VIA LA SPEZIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.   SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULL’AURELIA E SULLA BOCCEA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO  SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI A ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08:30: CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA… - iltrenoromalido : RT @MercurioPsi: Situazione Trasporto Pubblico #Roma martedì #17settembre ore 8:00: #ATAC 1.140 bus (84%), 18 filobus, 59 tram (84%) #Rom… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Dalla Rete Google News

Roma, riaprono le scuole rallentamenti e traffico in città - Il Messaggero
Roma, riaprono le scuole rallentamenti e traffico in città  Il Messaggero

Puntuale. Con la riapertura delle scuole aumenta anche il traffico in città. Da stamane code e rallentamenti sulle principali arterie della Capitale. Sul Grande ...


Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08 : 00 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E ...

  • Traffico Roma del 17-09-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 17-09-2019 ore 07 : 30 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 20 : 00 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 19 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI SANTA COSTANZA NEI PRESSI DI PIAZZA ISTRIA ED SULLA VIA APPIA NUOVA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 19 : 00 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DEGLI SCIPIONI ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO COLONNA, SIAMO IN PRATI. RALLENTAMENTI ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 18 : 00 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINA IL Traffico RALLENTA ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 30 : RIPRENDERA’ ALLE ORE 20 FINO A FINE SERVIZIO, LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE BUS PERIFERICHE SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. PER UN INCIDENTE CHIUSA VIA FRASSINETO IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTE FRANCA SIAMO IN ZONA PRIMA PORTA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINA IL Traffico RALLENTA ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 17 : 00 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 16 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 15 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENTI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 14 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 13 : 30 : IN CORSO LO SCIOPERO DEI LAVORATORI DI Roma TPL A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE FINO ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA GAIOLE IN CHIANTI E LA TANGENZIALE SULLA VIA CASILINAIL Traffico RALLENTA SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLA COMPLANARE IN PROSSIMITA’ DELLA FERMATA METRO GROTTA DI GREGNA IN ...

  • Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 16-09-2019 ore 12 : 30 : SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI  DEI LAVORATORI DI Roma TPL  A RISCHIO I COLLEGAMENETI DELLE LINEE DI BUS PERIFERICHE  DALLE 8,30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO     SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC,   COTRAL E DI FERROVIE DELLO STATO.  VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL Traffico  NEL QUARTIERE DELLA VITTORIA, INVECE,  DIFFICOLTA’ SU VIA OSLAVIA TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZA BAINSIZZA PER POTATURA ALBERI DIFICOLTÀ  IN ENTRATA IN CITTÀ ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!