Lancia il figlio nella scarpata Poi lo finisce con un bastone

Simula incidente e Lancia il figlio di 4 mesi in un dirupo. Poi lo massacra a pietrate : L'ipotesi dell'incidente stradale ha retto solo qualche ora, il tempo necessario ai carabinieri di stabilire che la Opel Corsa finita contro un guard raill della Statale 372 Telesina, nei pressi di Solopaca, non era lì per una manovra sbagliata o per l'effetto di un impatto con un altro veicolo. E' stata spinta dalla donna che la guidava, che poi è scesa e ha lanciato il figlio di appena 4 mesi in fondo alla scarpata vicina. Il piccolo ...

La madre degli operai morti a Pavia nella cisterna : "Ho visto mio figlio galleggiare nella vasca. Ho Lanciato una corda : per me era ancora vivo" : Una tragedia. Sono tutti morti i quattro operai di origine sikh caduti ieri in una vasca di contenimento dei liquami in un’azienda agricola di Area Po, nel pavese. A perdere la vita sono stati due fratelli, di 48 e 45 anni, che da più di cinque anni avevano rilevato l’impresa, e due loro dipendenti e cugini, di 29 e 28 anni. Oggi La Stampa raccoglie la testimonianza della madre dei due fratelli Tarsem e Prem, titolari ...

Mafia : magliette e cover firmate Riina - il figlio del boss riLancia il brand : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - magliette e cover del cellulare firmate Riina. Il figlio del boss mafioso di Corleone rilancia il brand con il nome di famiglia. E' l'ultimo business del terzogenito del capoMafia che, dopo la scarcerazione a maggio, ha avviato una nuova attività. Prima, come racconta