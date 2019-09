Football Manager 2020 sarà il primo gioco distribuito in imballaggi ecologici

Football Manager 2020 sarà il primo gioco ecologico : Miles Jacobson O.B.E., Studio Director presso Sports Interactive (SI), lo sviluppatore di videogiochi londinese dietro la serie internazionale best-seller Football Manager , ha sfidato l’industria dell’intrattenimento – musicale, cinematografica e di videogiochi – decidendo di abbandonare gli imballaggi in plastica per adottare soluzioni di imballaggio più sostenibili. SI ha svelato che, l’ultimo capitolo ...

Il mondo dei manageriali si allarga - arriva Pixel Manager : Football : Il mondo dei Manageriali di calcio si allarga, per fare spazio a un nuovo attore sulla scena: Pixel Manager: Football 2020 Edition. Creato dalla società 3×1010 S.r.l., si tratta del primo Manageriale di calcio gratuito in veste vintage. Il gioco, infatti, si distingue dai competitor per l’utilizzo della grafica in Pixel art, un trend che […] L'articolo Il mondo dei Manageriali si allarga, arriva Pixel Manager: Football è stato ...