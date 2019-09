Fonte : ilpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Sembra che Benny Gantz, il principale oppositore del primo ministro israeliano, possa averun numero maggiore di seggi

NicolaPorro : Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lanciato una vera bomba sull’arena politica internazionale e lo… - Moixus1970 : RT @ilpost: Benjamin Netanyahu non ha ottenuto la maggioranza in Parlamento, secondo gli exit poll - ilpost : Benjamin Netanyahu non ha ottenuto la maggioranza in Parlamento, secondo gli exit poll -