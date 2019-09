Belotti non basta | Torino sconfitto dal Lecce

Armenia-Italia 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa Narciso - Belotti non si fa mancare niente [FOTO] : Armenia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa la partita della Nazionale italiana, valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. Italia che approccia malissimo alla gara. Armenia che trova il vantaggio con il sinistro di Karapetyan all’11esimo. Pari di Belotti con un tocco da pochi passi al 28′. Nella ripresa gli Azzurri non migliorano nella manovra ma trovano la rete con Lorenzo Pellegrini, entrato bene in partita. ...

Belotti trascina un’Italia non brillante : azzurri sulle gambe - ma la qualificazione si avvicina [FOTO] : EURO 2020 – L’Italia per chiudere il discorso qualificazione, l’Armenia per sperare nel secondo posto. E’ questa la cruda analisi della gara che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini a Yerevan. Gli azzurri arrivano a punteggio pieno alla trasferta. Vittorie contro Finlandia, Liechtenstein, Grecia e Bosnia. Armenia che ha conquistato 6 punti e si trova al terzo posto dietro ai finnici. Tra le fila degli ...

Il Gallo Belotti canta sempre due volte - l’Italia fa 5 su 5 in Armenia : ma non è tutto oro quel che luccica… : Gli azzurri superano in trasferta l’Armenia soffrendo più del dovuto, prima di chiudere i conti nel finale con Pellegrini e Belotti Soffre l’Italia ma vince la quinta partita su cinque gare in queste qualificazioni ad Euro 2020, superando a domicilio l’Armenia con un 3-1 che non riflette per niente l’andamento dell’incontro. Soffrono infatti più del dovuto gli azzurri per avere ragione di Mkhitaryan e ...

Europa League - Torino fuori : Belotti non basta - il Wolverhampton ai gironi : Almeno sul campo, ha poco da rimproverarsi il Torino che dice addio al sogno di qualificarsi per i gironi di Europa League. Dopo il 2-3 dell' andata, le speranze di rimonta dei granata durano appena mezzora in casa di un Wolverhampton talentuoso e organizzato. Dopo la diserzione di Nkoulou e l' info

LIVE Wolverhampton-Torino 2-1 - Europa League in DIRETTA : Belotti non basta - Jimenes e Dedoncker mettono al sicuro la qualificazione. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Passa meritatamente il Wolverhampton che ha saputo mettere le sue capacità dei singoli sopra il gioco corale del Torino, il Torino paga la panchina corta e la poca capacità tecnica disponibile in rosa. 94′ Fine della partita, passa il Wolverhampton. 93′ La partita oramai attende il suo epilogo. 91′ Dentro Pedro Neto per Jimenes che esce tra gli applausi. 90′ Ci saranno ...