Terremoto oggi | sciame sismico in Umbria | numerose scosse in mattinata | gente per strada

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 15 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore generalmente tranquille su tutto il sottosuolo italiano. Registrata in tarda notte solo una lievissima scossa a largo del messinese tirrenico (non...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 14 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte molto calma nel sottosuolo italiano, rilevata solo una debole scossa a largo del siracusano (non avvertita). Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 13 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte sull'Appennino centrale e nel catanese. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse registrate...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 12 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore senza particolari episodi sismici sull'Italia. Tra notte e primo mattino nessuna scossa significativa registrata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata totalmente piatta nel sottosuolo italiano. Nessuna scossa registrata tra notte e primo mattino. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 10 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Deboli scosse nella notte nel catanese e nel perugino, debolmente avvertite.?Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 9 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Nella notte scossa relativamente intensa a largo della Calabria, non avvertita essendo avvenuta ad elevata profondità. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 8 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e primo mattino decisamente piatti nel sottosuolo italiano. Rilevata solo una debole scossa, non avvertita, tra le isole Eolie. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 7 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore nel complesso tranquille nel sottosuolo italiano. Nessuna scossa registrata tra notte e mattina. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto oggi Cosenza M 3.4/ Ingv - scossa a Cerisano avvertita in tutta la provincia : Terremoto oggi Cosenza M 3.4: secondo l'Ingv c'è stata una forte scossa con epicentro a Cerisano e avvertita in tutta la provincia. Paura ma nessun danno

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte senza scosse in Italia. Al mattino avvertita una lieve scossa in Molise. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e primo mattino nel complesso di quiete su gran parte d'Italia. Lieve episodio avvertito nella zona di Norcia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto oggi - fortissima scossa negli USA - trema la terra nell’Oregon - pericolo tsunami : Attimi di terrore sulla costa nord occidentale degli Stati Unti d’America. Alle 17.02 italiane, sulle coste dell’Oregon erano le 8.02, è stato registrato un fortissimo evento sismico di magnitudo 6.0. Il Terremoto si è verificato in mare a pochi chilometri dalla costa a 10 chilometri di profondità. Il Terremoto è stato avvertito in tutto l’Oregon. Molti sono stati gli abitanti di Portland che si sono riversati in strada per ...

