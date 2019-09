Salvini | Bimba sul palco? Chi se ne frega Lucarelli | Quella bambina

Greta - la bimba che Salvini ha detto essere di Bibbiano non c’entra niente con Bibbiano : Greta, la bambina di Bibbiano apparsa ieri in braccio a Matteo Salvini nel corso del raduno della Lega a Pontida, non ha nulla a che fare con l'inchiesta "Angeli e Demoni" di Bibbiano. L'indiscrezione sta circolando negli ultimi minuti dopo le polemiche per le immagini del leader del Carroccio mano nella mano con la piccola.Continua a leggere

Matteo Salvini : "Bimba di Bibbiano sul palco? Chi se ne frega - il delinquente non sono io" : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rimandato al mittente le critiche ricevuto per aver chiuso ieri la sua kermesse a Pontida con una bimba sul palco, Greta, una minore coinvolta nel caso dei presunti affidi illeciti di Bibbiano: ""Non una ma cinquanta bambini. Il delinquente è chi ruba i bambini a mamma e papà".

Salvini a Pontida sul palco con bimba di Bibbiano - è bufera : viene paragonato a Hitler : "Il partito di Bibbiano". Per alcun partiti, tra cui lo stesso alleato attuale Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico era diventato questo, alla luce dei fatti che, in provincia di Reggio Emilia, avevano visto venire alla luce uno scandalo legato a bambini che venivano sottratti alle famiglie con metodo e motivazioni che sono oggetto di indagine e affidati ad altri nuclei familiari.

Salvini - la bimba di Bibbiano e l'infanzia svenduta alla propaganda politica : Salvini il 15 settembre a Pontida (foto: Marco Alpozzi/LaPresse) "Mi vergogno a nome di chi coinvolge i bambini nella polemica politica, attaccate me ma lasciate perdere i figli e i bambini". Era il lontano primo agosto 2019 e Matteo Salvini parlava così, nella sua strategia difensiva sul giretto in moto d'acqua della Polizia del figlio e sul trattamento riservato al cronista di Repubblica al Papeete di Milano Marittima.

Chef Rubio attacca Salvini : Hai sfruttato la bimba di Bibbiano : Gabriele Rubini contro il leader della Lega: "L'hai utilizzata per la tua c.... di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa". Chef Rubio non risparmia l'ennesima dura critica a Matteo Salvini. Il conduttore televisivo su Twitter si è sfogato contro l'ex ministro dell'Interno, reo di aver preso in braccio la piccola Greta, bimba restituita alla mamma dopo un anno: "Sfruttare una bambina per la tua c.... di perenne campagna"

Matteo Salvini a Pontida fa salire una bimba di Bibbiano e la sinistra si accende. Calenda : "La state usando" : L'immagine di una bimba di Bibbiano sul palco di Pontida, accanto a Matteo Salvini, diventa argomento di discussione. "Mi pare che tra i bambini ci sia anche Greta, che è questa splendida bimba coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma", dice il leader della Lega chiudendo il

Pontida - Salvini sul palco con bimba vittima di Bibbiano : "Lei ha ritrovato la sua mamma" : Serena Pizzi Salvini accolto da una marea di persone a Pontida. Sul palco fa salire una bimba che da poco ha ritrovato la sua mamma "Oggi qui noi abbiamo vinto". E a giudicare dalle foto, dai numeri social e dall'affetto dimostrato, viene davvero facile dire che Matteo Salvini ha davvero vinto. Ad accoglierlo a Pontida ci sono migliaia di persone, ce ne sono talmente tante che gli abitanti hanno addirittura aperto i cancelli delle

Salvini a Pontida : referendum se smonteranno dl Sicurezza Sul palco la bimba di Bibbiano Le foto del raduno leghista : «Sull'immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male». «Conte? C'è un servitore di due padroni e presidente buono per tutte le poltrone»