Pd | Letta | ‘scissione Renzi? Non ha senso logico e non è credibile’

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roma, 16 set. (AdnKronos) – Una scissione nel Pd? “Non sono minimamente preoccupato, la ritengo una cosa non credibile. Non c’è alcuno spazio per una scissione a freddo, e parlare di separazione consensuale non ha”. Lo dice l’ex premier Enricoai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. “è stato tra quelli che hanno fatto un lavoro molto importante per arrivare a questa soluzione politica – dice a proposito della nascita del governo giallorosso – e ora che questa soluzione politica c’è la rottura avviene perché non c’è un ministro di Pontassieve? Francamente mi sembra difficile spiegarlo agli italiani, e siccomeè intelligente lo sa benissimo. Fare la scissione non ha. Non so perché la evocano di continuo, ma in questo momento non è credibile. Salvini dov’è saltato? ...

