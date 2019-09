Lampedusa è già al collasso Il Viminale sposta i migranti

Migranti : Cecilia Strada - 'su Mare Jonio pioggia e lampi - Lampedusa in lontananza' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Il giorno sulla #MareJonio è iniziato alle 5, pioggia in testa, lampi in cielo, le luci di Lampedusa in lontananza. "È l'Italia?", mi chiede un uomo prima di iniziare a pregare inginocchiato sulla coperta termica. Difficile spiegare che sí, è l'Italia, ma non ci fanno

Migranti : Cecilia Strada - ‘su Mare Jonio pioggia e lampi - Lampedusa in lontananza’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Il giorno sulla #MareJonio è iniziato alle 5, pioggia in testa, lampi in cielo, le luci di Lampedusa in lontananza. “è l’Italia?”, mi chiede un uomo prima di iniziare a pregare inginocchiato sulla coperta termica. Difficile spiegare che sí, è l’Italia, ma non ci fanno entrare”. Così, su Twitter Cecilia Strada, che si trova a bordo della Mare Jonio di ...

Lampedusa - piccola frana su spiaggia dell'Isola dei Conigli : ferito turista - tratto riaperto : Una piccola frana si è verificata poco fa sul costone che sovrasta l'Isola dei Conigli, la spiaggia più famosa di Lampedusa. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, dal...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Lampedusa - frana sulla spiaggia : si temono feriti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. frana sulla spiaggia Tabaccara a Lampedusa, si temono dei feriti. Operazioni in corso, 22 agosto 2019,

Frana a Lampedusa sulla spiaggia di Isola dei Conigli. Ci sarebbero feriti : Frana su una spiaggia piena di bagnanti a Lampedusa. Parte del costone sovrastante la spiaggia dell’Isola dei Conigli piena di bagnanti ha subito un cedimento. Ci sarebbero feriti, riferisce l’Ansa.Sul posto motovedette della Guardia costiera, mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze per verificare eventuali conseguenze gravi di quanto accaduto.“Sto andando in barca fino all’Isola dei conigli per capire cosa è ...

Lampedusa - frana costone sulla spiaggia dell’isola dei Conigli : ci sarebbero feriti : Una frana si è verificata sul costone che sovrasta l’isola dei Conigli, la spiaggia più famosa di Lampedusa: sul posto ambulanze e vigili del fuoco

Lampedusa - migranti e volontari festeggiano cantando "Bella ciao" : Federico Garau Alla notizia dell'autorizzazione a sbarcare, si sono scatenati i festeggiamenti tra membri dell'equipaggio Ong, stranieri a bordo e sostenitori dell'accoglienza che attendevano sulla banchina Nella nottata di ieri, verso le 23:30 anche gli ultimi 83 stranieri della Open Arms sono sbarcati sul suolo di Lampedusa, tra giubilo, canti e cori di "Bella ciao", insegnati ad hoc dai volontari a bordo della nave ai nuovi ...

Migranti : medico Lampedusa torna sull'isola - 'Già al lavoro al Poliambulatorio' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - E' tornato dalle vacanze il medico di Lampedusa, Francesco Cascio, che da questa sera è di nuovo al lavoro al Poliambulatorio che dirige. Il medico, ex Presidente dell'Ars ed ex deputato nazionale di Forza Italia, è stato al centro delle polemiche per avere detto che a

Migranti : medico Lampedusa - 'io nel tritacarne mediatico di chi fa dietrologia politica' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Sono finito mio malgrado, di nuovo, nel tritacarne mediatico di chi fa solo dietrologia politica. E non ne avevo alcuna nostalgia! Tutto perché, interpellato dalla stampa, ho riferito quali erano state le diagnosi dei medici del Poliambulatorio di Lampedusa per i 13 m

