Klopp non si fida del Napoli | “temo l’effetto San Paolo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) “Se temo l’effetto San Paolo? Si’. Non posso avere la certezza che quanto accaduto un anno fa non si ripeta, ma i ragazzi non mi hanno dato alcun segnale negativo. Domani dobbiamo mettere in campo le nostre qualita’ e lottare su ogni pallone”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Liverpool Jurgenin vista della sdi Champions League contro il. “Non sentiamo il peso di essere i detentori del titolo – ha spiegato l’allenatore tedesco in conferenza stampa – Il fatto di aver vinto la Champions pochi mesi fa non cambia la situazione. Ile’ una squadra molto forte che lo scorso anno e’ andata vicinissima alla qualificazione. Noi ora dobbiamo solo pensare a lavorare, migliorare e avvicinare il livello della scorsa stagione: dobbiamo essere equilibrati e giocare il nostro calcio con ...

