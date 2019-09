I giocatori del Bologna sotto l' ospedale per una serenata dedicata a Mihajlovic

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia, idelsono tornati a casa con un'idea precisa su come festeggiare. Infatti, scesi dal bus che li ha riportati in città, i rossoblù si sono precipitatil'Sant'Orsola. Qui è ancora ricoverato il mister Sinisaper combattere la leucemia. Così i calciatori hanno voluto condividere la gioia del trionfo insieme all'allenatore.la struttura hanno iniziato a cantare cori e anche unaproprio per il mister.sorpreso li ha ringraziati, raccomandandogli di andare a letto per riposarsi in vista dei prossimi allenamenti....

AntoVitiello : #Giampaolo in conferenza pre Hellas-Milan: '#Piatek l'ho visto molto bene, non deve avere l'ossessione del gol. Per… - repubblica : Mihajlovic, sotto l'ospedale la serenata dei giocatori del Bologna - HuffPostItalia : I giocatori del Bologna cantano cori per Mihajlovic fuori dall'ospedale -