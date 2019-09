Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Aveva acquistato unaper ilonline dal Messico, consapevole, almeno stando a quanto dichiarato dal figlio al Washington Post, che si trattava di un prodotto al quale erano state aggiunte alcune sostanze. Non poteva immaginare che una di queste fosse il metilmercurio, una forma velenosa di mercurio che provoca seri danni al sistema nervoso. Così una donna di 47 anni di Sacramento, Stati Uniti, è finita indopo essersita lache prometteva risultati visibili in 15 giorni. Stando a quanto dichiarato dal Sacramento County Public Health, il prodotto conteneva metilmercurio e quello della donna sarebbe il primo caso, negli Stati Uniti, di avvelenamento dovuto a questa sostanza. Lain questione di chiama Rejuveness ed è prodotta dallla Pond da Jalisco: l’aggiunta della sostanza velenosa però sarebbe stata fatta in un secondo momento per poi vendere la ...

FQMagazineit : Si spalma una crema sul viso e va in coma: “Presenza di mercurio” - Cascavel47 : Si spalma una crema sul viso e va in coma: “Presenza di mercurio” - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Si spalma una #crema #antirughe e finisce in #coma: prodotto contaminato da #mercurio -