Maresco dentro le stigghiole di Palermo | come in una morgue

(Di sabato 14 settembre 2019) “La mafia non è più quella di una volta” di Franco, onorato a Venezia con il Premio speciale della critica, è forse il film più straziante ed essenziale del nostro maestro palermitano. Franco, lontano ormai, insieme alla sua stessa voce fuori campo, dal sodalizio con l’ex collega di strada Daniele Ciprì, ci fa infatti dono di una prova che surclassa l’idea stessa di capolavoro per essenzialità formale, un film dolente e insieme lontano da ogni spiraglio consolatorio, dove il riso si spezza presto in gola. Si tratta, narrativamente parlando, di un docu-film, il racconto della genesi di un’impresa, un’avventura popolare di piazza, dove la piazza, qui, riassume per intero le viscere cittadine, ciò che asi direbbero piuttosto frattaglie, “stigghiola”, e così ogni ...

