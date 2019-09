“Devi andare via” Javier Martinez cacciato da Uomini e Donne La decisione irremovibile

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2019) Fascino latino e sguardo magnetico,aveva immediatamente attirato l’attenzione delle fidanzate nel villaggio di Temptation Island, conquistando anche il pubblico televisivo. Classe 1995,arriva dall’Argentina ed è un promettente giocatore di pallavolo. Ha esordito nel 2011 nella Lube Banca Marche di Appignano, in seguito è passato al Civitanova e alla Nova Volley di Loreto nella Serie B.Poco dopo è approdato all’Intervolley Foligno. All’interno del villaggio delle tentazioni si è avvicinato tanto a Ilaria Teolis, che ha deciso di uscire senza il fidanzato Massimo a causa del suo comportamento con alcune tentatrici. La giovane romana avrebbe voluto continuare la frequentazione con, ma lui ha deciso di interrompere subito la conoscenza. Il motivo? Poco dopo la fine di Temptation Island il giovane ha deciso di corteggiare Sara, la nuova ...

