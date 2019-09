Ciclismo | Giulio Ciccone | “Adesso so dare il giusto valore alla vita Ci tenevo a tornare

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) E’ unprovato, ma anche riflessivo, quello che arriva a disputare la Coppa Agostoni a due settimane dal Mondiale nello Yorkshire. Dopo il Tour de France, infatti, il ciclista abruzzese ha dovuto fare i conti con qualcosa di molto più grande delle corse: la malattia della madre, scoperta a Grande Boucle conclusa. Ne ha parlatopenna di Luca Gialanella per La Gazzetta dello Sport. Sulla durezza del momento: “Adesso soil. Noi corridori facciamo tanta fatica, lo sapete, ma vedendo mia mamma lottare così, ho capito quanto mi sentissi piccolo piccolo. Che quello che faccio io da ciclista era davvero poco. La vera sofferenza non è il nostro mal di gambe. I valori dellae la sofferenza vera dellasono altri. Sono esperienze che ti fanno riflettere, ora vedo tutto in maniera diversa. Anche nella mia testa tutto è ...

