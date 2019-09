Pressione alta | i rischi della carne vegetale

Fonte : dilei

(Di venerdì 13 settembre 2019) Da qualche anno a questa parte, i prodotti commercializzati comestanno vivendo un innegabile successo. Questi alimenti, considerati da molti un compromesso per fare qualcosa di buono sia l’ambiente sia per la propria salute, hanno invece diversi contro. A inquadrarli ci ha pensato un recente studio portato avanti da un’equipe attiva presso il George Institute for Global Health di Sidney (Australia) e commissionato da Heart Foundation e Dipartimento Sanità. L’equipe che ha condotto la ricerca ha esaminato un ampio numero di prodotti a base di tofu, soia e cereali. Il verdetto fa riflettere e mette in evidenza la presenza di un’eccessiva quantità di sale –oso per chi soffre di– ma anche di zuccheri e grassi. Per fare un esempio specifico consideriamo il caso del bacon(detto anche fakon). Gli esperti che ...

zazoomnews : Diete vegetariane per dimagrire in salute e contro pressione alta e diabete - #Diete #vegetariane #dimagrire… - quotidianodirg : Diete vegetariane per dimagrire in salute e contro pressione alta e diabete: Diete vegetariane per dimagrire in sal… - zazoomblog : Previsioni Meteo: alta pressione con sole e caldo fino a +6-7°C oltre la media ma non ovunque [MAPPE] -… -