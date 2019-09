Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Si chiude la questione trae il. Dopo le scuse del calciatore che ha scritto: “è necessario in primo luogo che io esprima le mie scuse se il mio comportamento è stato male interpretato, se ha contrariato o offeso i tifosi, i compagni di squadra, l’allenatore, lo staff e i dirigenti della SocietàFC. Mi dispiace, ma non era il mio intento. Forza Toro!“. È arrivato anche il comunicato della società “preso atto delle parole e del ravvedimento di Nicolas, d’intesa con il tecnico Walter Mazzarri accetta le scuse del calciatore., pertanto, tornerà ad allenarsi in gruppo con i compagni da martedì 17 settembre“. L'articolotrae ililNapolista.

napolista : Pace fatta tra #Nkoulou e il #Torino Dopo le scuse del calciatore è arrivato anche il comunicato della società… - lazio_magazine : COMUNICATO - Torino-Nkoulou, pace fatta - milanmagazine_ : COMUNICATO - Torino-Nkoulou, pace fatta -