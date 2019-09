Muore mentre fa sesso durante un viaggio d' affari | per i giudici è infortunio sul

Muore mentre fa sesso in un viaggio d’affari : è «incidente sul lavoro» : Un manager stroncato durante un incontro fuori orario con una sconosciuta: l’azienda non riconosce le tutele assicurative, ma la giustizia francese dà torto alla società: «sesso parte della vita»

Netturbino Muore colpito da un fulmine mentre raccoglieva l'immondizia a Palermo : Un Netturbino, Francesco Battaglia, di 38 anni, di Cefalù è morto oggi pomeriggio mentre lavorava a Polizzi Generosa (Palermo), colpito da un fulmine. L'uomo, che lavorava in...

Incidente mentre è in vacanza con i genitori in Tunisia - Muore una bimba italiana di 10 anni : La piccola, che viveva in Brianza insieme ai genitori, stava tornando da un’escursione insieme alla famiglia

Verona - auto nella scarpata mentre vanno alla festa : Lucia Muore a 18 anni - feriti 5 amici : Una vittima e cinque feriti: è il tragico bilancio dell’incidente stradale registrato nella notte in Lessinia. La ragazza che ha perso la vita è Lucia Corradi, 18 anni. Come tutti gli altri giovani rimasti feriti viveva a Bosco Chiesanuova (Verona): il gruppo di amici stava andando a una festa in una malga.Continua a leggere

Dramma in Sardegna - uomo precipita dalla scogliera mentre scatta una foto e Muore : La tragedia in località S'Archittu, nel territorio del comune di Cuglieri, in provincia di Oristano. Da una prima ricostruzione, pare che la vittima stesse scattando delle foto al panorama quando è scivolata. Le operazioni dei soccorritori sono state ostacolate dalle condizioni meteo con forte vento e mare agitato.Continua a leggere

Dramma Cafu - il figlio di 30 anni Muore d’infarto mentre gioca a calcio : Grave lutto per l'ex calciatore brasiliano, in Italia per undici stagioni dal 1997 al 2008, alla Roma e poi al Milan

Brasile - lutto per Cafu : Muore il figlio per infarto mentre gioca partitella in famiglia : La notizia che arriva dal Brasile ha scosso i tanti tifosi romanisti e milanisti perché riguarda uno dei riferimenti della Serie A ma anche della nazionale brasiliana degli anni '90 e degli anni 2000, campione del mondo con la sua nazionale: parliamo del terzino Marcos Cafu, che ha subito un lutto molto importante, la morte del suo figlio maggiore di 30 anni. Una notizia pesante anche nella modalità in cui si è sviluppata: durante una partitella ...

Trieste - colpito da un fulmine che gli attraversa il corpo : Andrea Muore a 50 anni mentre è in bici : È morto Andrea Bossi, il ciclista colpito da un fulmine mentre era in bici sul sentiero "Ressel" di Basovizza-Trieste. Aveva 50 anni. Lo scorso 24 agosto Dopo essere stato raggiunto dalla scarica, che gli ha spaccato a metà il caschetto attraversandogli il corpo, è caduto, perdendo i sensi e subendo un arresto cardiaco.

Bimba di 4 anni Muore mentre viaggia insieme alla mamma. Uno schianto terrificante : Siamo a Bologna. Ed è qui che si è consumato l’ennesimo incidente. Più precisamente siamo sulla strada provinciale di San Vitale, dove una bambina di 4 anni è morta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava con la mamma e la sorella maggiore è finita in un fossato. È successo martedì 3 settembre intorno alle 21:40, quando la donna, 32 anni, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, che è finita fuori strada andando prima a schiantarsi ...

Cesena - operaio Muore mentre è al lavoro sul tetto di una casa : L'uomo è morto oggi pomeriggio mentre era al lavoro sul tetto di una casa di via Arturo Graf: a dare l’allarme sono stati i colleghi dell'operaio, che si sono allarmati nel non vederlo più. Le cause del decesso sono al vaglio degli inquirenti, ma l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malore.Continua a leggere

Uccisa dal suo gallo mentre raccoglie uova nel pollaio : donna Muore dissanguata : Un'anziana donna australiana è stata beccata alla gamba dal suo gallo che le ha provocato una ferita così profonda da ucciderla per dissanguamento.

Ferrara : Muore folgorato nel garage di casa mentre carica la batteria dell’auto d’epoca : La vittima è Franco Pasqualini, ottantanove anni, appassionato di auto d'epoca. Aveva collegato il carica batterie alla linea elettrica del garage quando è rimasto folgorato. A trovarlo sul pavimento la moglie e la figlia. L’uomo viveva a Ferrara: la procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia.Continua a leggere