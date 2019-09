Mertens | «Il Napoli non ha venduto i big e ha anche comprato È una società che cresce»

Napoli-Sampdoria - Ancelotti esplode : “Spogliatoi indecenti”. Sarà 4-4-2 - Lozano-Mertens in attacco : NAPOLI SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI- Il Napoli si prepara alla prima sfida casalinga della stagione, match in programma sabato alle 18:00 contro la Sampdoria. Ad accendere la vigilia del match ci ha pensato Carlo Ancelotti, il quale ha sbottato duramente contro l’organizzazione dei lavori del San Paolo e sull’attuale condizione degli spogliatoi dello stadio azzurro: “Ho […] L'articolo Napoli-Sampdoria, Ancelotti ...

Gazzetta : Napoli in difficoltà in attacco - Ancelotti si affida Mertens e Callejon : La presunta abbondanza in attacco del Napoli appare una barzelletta in questo momento secondo la Gazzetta dello Sport. Il reparto avanzato azzurro appare piuttosto in emergenza considerando il doppio infortunio muscolare di Milik e Insigne innanzitutto e poi il fatto che Lozano rientrerà dagli impegni con la Nazionale messicana solo giovedì pomeriggio a 48 ore dalla partita con la Sampdoria. Una situazione che da sicuramente da pensare a Carlo ...

Mertens : “Mi piacerebbe tornare a giocare come esterno d’attacco anche nel Napoli : Il Corriere dello Sport ospita un’intervista a Dries Mertens, ancora impegnato con la nazionale belga, dopo la vittoria 4-0 sul San Marino. Tanti i temi trattati. Innanzitutto la posizione occupata in campo nella squadra diretta dal ct Martinez: esterno d’attacco a sinistra. Mertens ammette che è un ruolo che gli piacerebbe ricoprire anche nel Napoli. Mertens, il ct Martinez l’ha utilizzata come esterno d’attacco a sinistra. Le piacerebbe ...

Napoli - Mertens scottato dalla sconfitta con la Juventus : “perdere in quel modo è stato davvero brutto” : L’attaccante belga ha parlato subito dopo la fine del match vinto contro San Marino, tornando sul ko maturato a Torino contro la Juventus E’ passata una settimana dalla sconfitta del Napoli contro la Juventus, ma Dries Mertens non riesce a togliersi il sapore amaro della sconfitta anche a sette giorni di distanza. AFP/LaPresse L’autogol di Koulibaly ha vanificato la splendida rimonta azzurra, obbligando Insigne e compagni ...

Juventus-Napoli 2-0 live - Mertens vicino al gol! : Juventus-Napoli live – Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus ed il Napoli, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da ...

Highlights Fiorentina-Napoli 3-4 : gol e sintesi della partita. Mertens - Insigne e Callejon danno spettacolo : Come inizio non c’è stato davvero male. Fiorentina-Napoli ci ha regalato 7 gol, tantissime emozioni, immancabili polemiche arbitrali, e la sensazione che da questa prima giornata la Serie A vuole partire con un nuovo volto. Match vibrante al “Franchi” di Firenze, con i Viola che passano in vantaggio con un rigore di Pulgar, quindi dopo aver dominato il primo tempo, arrivano al riposo in svantaggio con i gol di Mertens e Insigne ...

Probabili formazioni 1^ giornata : Napoli - spazio al 4-2-3-1 : Mertens dal 1' : Probabili formazioni 1 giornata- E’ tornata la Serie A. Calcio d’inizio sabato alle ore 18:00. Parma-Juventus aprirà la nuova stagione, la quale si annuncia elettrica ed entusiasmante. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà […] L'articolo Probabili formazioni 1^ giornata: Napoli, spazio al 4-2-3-1: ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - le pagelle : Callejon - Insigne e Mertens show. Delude un azzurro - ok i nuovi : Fiorentina-Napoli 3-4, le pagelle: Fiorentina-Napoli 3-4, LE pagelle: Alex MERET 6 – Solo per pochi centimetri non gli riesce il miracolo sul colpo di testa di Mikenkovic, dove però sbaglia l’aggancio. Incolpevole sul gol di Boateng che la piazza in maniera perfetta. Per il resto si fa trovare pronto. Kostas MANOLAS 6 – Buona la prima! Il difensore greco mostra autorevolezza al suo esordio in maglia azzurra. Qualche ...

Fiorentina-Napoli - Montella è una furia : “il rigore a Mertens? Quella è una simulazione e nessuno parla” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato dopo la sconfitta subita contro gli azzurri, scagliandosi contro l’arbitro Massa per il rigore dato a Mertens Una prestazione eccellente, che non è però servita alla Fiorentina per portare a casa tre punti nel match contro il Napoli. Gli errori della difesa viola sono costati cari alla formazione di Montella, che nel post gara non ha risparmiato una frecciata velenosa all’arbitro ...

